Čaká nás tridsiatkový týždeň

„Naďalej bude leto, ale v sympatickejšej fáze. V niektorých častiach Slovenska bude popoludní veľmi horúco, ale noci budú príjemnejšie,“ hovorí klimatológ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu Pavol Faško. Podľa neho je zatiaľ august veľmi teplý. V prvej polovici mesiaca na bratislavskej Kolibe namerali priemernú teplotu 24,8, na letisku 25,1, v Poprade 19,5 a Košiciach 24,2 stupňa. „Na august sú to mimoriadne vysoké priemerné teploty a zatiaľ nemáme príznaky, že by sa malo radikálne ochladiť,“ skonštatoval klimatológ.

Na severe viac búrok

Na budúci týždeň môže byť v severnejších regiónoch viac búrok v porovnaní s týmto týždňom. „Búrky a prehánky budú skôr osviežujúce, nepokazia počasie na celý deň alebo dva,“ pokračoval Faško. V druhej polovici týždňa by sa mohlo trošku ochladiť, nebude to však výrazné. „Naším územím bude prechádzať front od západu až severozápadu, ale mala by to byť len prechodná záležitosť. Potom sa znova obnoví tlaková výš, prejde od západu smerom na východ, na budúci víkend a začiatkom ďalšieho týždňa to stále vyzerá na teplo,“ skonštatoval klimatológ.

Podľa Faška nám toto leto prinieslo až neuveriteľné množstvo letných dní s teplotami nad 25 stupňov. „Na viacerých staniciach to bude to trojciferné číslo,“ hovorí klimatológ. Veľa však bolo aj tropických dní, čo platí aj pre prvú polovicu augusta. V Bratislave na Kolibe a na letisku ich zaznamenali 11, v Piešťanoch 12, rovnako aj v Nitre a Prievidzi. V žilinskej oblasti, ktorá sa pokladá za chladnú a daždivú, mali v Hričove 10 dní s teplotou nad 30 stupňov. Ba aj v najchladnejšej obci Oravská Lesná mali dva tropické dni. V Poprade bolo tohtoročné leto skúpe, no aj ten sa dočkal jedného tropického dňa. „V Dudinciach v prvých pätnástich augustových dňoch len raz maximálna teplota nedosiahla tridsiatku,“ hovorí klimatológ.

Rekordné leto zrejme nebude

Aby bolo toto leto rekordné, muselo by byť veľmi teplo až do konca augusta. To sa však už zrejme nepodarí. Faško vysvetľuje, že najteplejšie tri mesiace jún, júl a august ako celok boli v histórii meraní v roku 2015. Vtedy namerali priemernú teplotu v Bratislave na Kolibe 22,5 stupňa, tohtoročné leto od 1. júna do 16. augusta má priemer 22 stupňov. „Rekord už asi neprekonáme, päť desatín stupňa je veľmi veľa. Teraz už priemerná denná teplota nebude taká vysoká, keďže slnko zapadá okolo dvadsiatej a ráno už nebýva príliš teplo,“ uzavrel Faško. V končiacom sa týždni vzrástol počet kolapsov z tepla. Vo štvrtok pomáhali zdravotnícki záchranári po celom Slovensku 64 ľuďom, čo je najviac za posledné tri dni.

„Najviac výjazdov bolo v Prešovskom kraji, kde pomoc potrebovalo v dôsledku kolapsov z tepla 13 ľudí. Najmenej ich bolo v Trnavskom kraji, kde z tepla skolabovalo päť osôb,“ spresnila pre TASR Alena Krčová, hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR.

Netreba čakať na pocit smädu

Záchranári apelujú na ľudí, aby sa počas horúčav zdržiavali v interiéri, dodržiavali dostatočný pitný režim a nezabúdali na deti, seniorov a pacientov. Tekutiny treba dopĺňať priebežne počas celého dňa a nečakať na pocit smädu. Ak sa aj napriek prevencii vyskytnú zdravotné ťažkosti v dôsledku prehriatia, pacienta treba ochladzovať a podávať mu tekutiny po malých dúškoch. V prípade zhoršenia zdravotného stavu treba kontaktovať tiesňovú linku 155, na ktorej operátor poradí, ako ďalej postupovať.

Ako bude Sobota 18. augusta – Jasno až polooblačno, výnimočne prehánky. Najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov.

– Jasno až polooblačno, výnimočne prehánky. Najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov. Nedeľa 19. augusta – Jasno až polooblačno, ojedinele prehánky, výnimočne búrky. Nočná teplota 19 až 14, denná 28 až 33 stupňov.

– Jasno až polooblačno, ojedinele prehánky, výnimočne búrky. Nočná teplota 19 až 14, denná 28 až 33 stupňov. Pondelok 20. augusta – Jasno až polooblačno, ojedinele prehánky. Nočná teplota 20 až 15, denná 28 až 33 stupňov.

– Jasno až polooblačno, ojedinele prehánky. Nočná teplota 20 až 15, denná 28 až 33 stupňov. Utorok 21. augusta – Jasno až polooblačno, ojedinele prehánky. Nočná teplota 19 až 14, denná 29 až 34 stupňov.

– Jasno až polooblačno, ojedinele prehánky. Nočná teplota 19 až 14, denná 29 až 34 stupňov. Streda 22. augusta – Jasno až polooblačno, ojedinele prehánky. Nočná teplota 20 až 15, denná 28 až 33 stupňov.

– Jasno až polooblačno, ojedinele prehánky. Nočná teplota 20 až 15, denná 28 až 33 stupňov. Štvrtok 23. augusta – Jasno až polooblačno, výnimočne prehánky. Nočná teplota 20 až 15, denná 27 až 33 stupňov.

Na Považí budú o tohtoročnom auguste hovoriť nielen ako o veľmi teplom, ale aj ako o mesiaci, v ktorom sa triasla zem. Zemetrasenie malo epicentrum pri Trenčianskych Tepliciach v hĺbke dva kilometre pri vodnej nádrži Baračka a ľudia cítili záchvevy zeme o tretej hodine a 25. minúte. Európske stredomorské seizmologické centrum kategorizovalo zemetrasenie na silu 2,9 stupňa Richterovej stupnice. Otrasy pôdy zacítili nielen Tepličania, ale aj obyvatelia Omšenia, Dubnice nad Váhom a dokonca aj Trenčína. Toto rozhodne nebolo prvé zemetrasenie v tejto oblasti. V roku 2006 namerali otrasy pôdy so silou 2,5 stupňa Richterovej stupnice a vzápätí so silou 1,6 stupňa.