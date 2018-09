Noví starostovia a primátori zarobia viac

Na súčasné platy starostov a primátorov sa vzťahujú opatrenia, ktoré boli zavedené počas ekonomickej krízy v roku 2011. Došlo vtedy k zníženiu miezd, zrušilo sa aj odstupňovanie nároku na odstupné podľa toho, koľko rokov starosta odslúžil. Odstupné sa zjednotilo na trojnásobok platu pre každého starostu či primátora, ktorý funkciu vykonával aspoň pol roka.

Súčasná ekonomická situácia však umožňuje starostom pridať, tvrdia poslanci zo strany Smer, ktorí zákon predložili do parlamentu. „Pozitívne makroekonomické ukazovatele Slovenskej republiky v ostatných rokoch (permanentne od roku 2014), ako aj pozitívna makroekonomická prognóza na najbližšie roky (do roku 2021) dokazujú, že Slovensko úspešne prekonalo krízové obdobie z rokov 2009 – 2013 a v súčasnosti je priestor na ukončenie pretrvávajúcich protikrízových opatrení a návrat k zaužívaným štandardom,“ konštatujú v dôvodovej správe.

Ich návrh novely zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest odsúhlasila vláda. Na rokovanie ju predložilo ministerstvo práce. S podporou vládnej koalície by tak novela nemala mať problém získať nadpolovičnú väčšinu poslaneckých hlasov.

Platy sa rátajú z priemernej mzdy

Čo vlastne novinka prinesie? Predovšetkým vyššie základné platy. Tie sa odvíjajú od priemernej mzdy za predchádzajúci rok. Aktuálne sa tak platy rátajú z priemernej mzdy za rok 2017, ktorá bola na úrovni 954 eur. Výsledná pláca starostu či primátora potom závisí od toho, koľko obyvateľov má konkrétna obec či mesto. Existuje deväť platových tried.

Pri najmenších dedinách s menej ako 500 obyvateľmi sa priemerná mzda násobí koeficientom 1,49. Pri najväčších mestách nad 100-tisíc obyvateľov náleží primátorovi základný plat vo výške 3,58-násobku priemernej mzdy. Aktuálne sa tak základný plat starostov a primátorov pohybuje od 1 421 eur do 3 415 eur. Túto sumu však môžu poslanci obecného či mestského zastupiteľstva navýšiť až o 70 percent, maximálna hranica platu sa tak pohybuje od 2 416 do 5 806 eur. V praxi to neraz vyzerá tak, že ak má primátor podporu zastupiteľstva, zarába viac ako vtedy, ak má medzi poslancami viac oponentov.

Takáto situácia nastala napríklad minulý rok v Bratislave. Primátorovi Ivovi Nesrovnalovi znížili poslanci plat zo 4 500 na 3 300 eur. Odôvodnili to nefungujúcou komunikáciou medzi primátorom a zastupiteľstvom či „svojvôľou Nesrovnala v prípade nepodpisovania prijatých uznesení“.

Koeficienty sa zvýšia

Návrh novely zákona zavedie vyššie koeficienty, od ktorých sa základná mzda odvíja. Pri najmenších obciach sa bude výsledný plat rátať ako priemerná mzda násobená koeficientom 1,65. Pri primátoroch najväčších miest má byť koeficient 3,98. Pri výške priemernej mzdy za rok 2017 by sa tak základný plat pohyboval na úrovni 1 574 až 3 797 eur. Reálna výška platov však bude v roku 2019 závisieť od toho, aká bude priemerná mzda za rok 2018. Jej výška prekoná úroveň z roku 2017, atakovať by mala 1 000 eur.

Zmení sa aj dosah komunálnych poslancov na plat ich starostu či primátora. Po novom by ho mohli navýšiť len o 60 percent. Základ by však tvorila vyššia suma ako pred novelizáciou, reálne tak vzrastie aj horná hranica mzdy.

Vyššie odstupné dostanú tí, čo boli dlhšie v úrade

Úprava sa dotkne aj odstupného starostov a primátorov, ktorí z funkcie odchádzajú, po novom už jeho výpočet nebude jednotný pre všetkých. Viac dostanú tí, ktorí vo funkcii strávili viacero volebných období po sebe. Nárok na odstupné bude, rovnako ako teraz, vznikať po minimálne šiestich mesiacoch, išlo by však už len o dvojnásobok platu. Ak starosta odslúži celé funkčné obdobie, dostane odstupné vo výške trojnásobku platu. Po dvoch funkčných obdobiach to bude štvornásobok a po troch a viac po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach až päťnásobok priemerného platu.

Parlament by sa mal novelou zaoberať na septembrovej schôdzi. Predkladatelia rátajú s účinnosťou od 1. novembra 2018. Len zruba týždeň po tomto dátume, 10. novembra, sa budú konať komunálne voľby do úradov samospráv. Súčasní starostovia a primátori doúradujú v aktuálnom volebnom období ešte so starými platmi a zvyšovanie sa bude týkať len víťazov volieb. Ministerstvo práce to odôvodňuje tým, že chce predísť komplikáciám – v poslednej chvíli by sa muselo zísť staré zastupiteľstvo a určiť starostovi plat podľa novej legislatívy. „Uvedené by sa netýkalo navrhovaných zmien ohľadom výpočtu odstupného – tie by sa vzťahovali aj na súčasných, odchádzajúcich starostov,“ dodalo ministerstvo práce.

Kompromisný návrh

Výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Milan Muška považuje takto postavený návrh za kompromisný. „V období krízy sa predstavitelia ZMOS spolupodieľali na zmiernení jej dosahov. To znamená, že sa im zhoršili platové pomery vrátane odstupného po skončení volebného obdobia. Navrhnuté zmeny v platoch považujeme za rozumný kompromis, ktorý je v súlade s našimi uzneseniami ZMOS,“ reagoval Muška.

Podľa jeho názoru je správne aj to, aby sa odstupňovanie odstupného dotklo už aj súčasných starostov a primátorov, ktorí po voľbách nebudú v úrade pokračovať. „Teraz bude končiť viacero predstaviteľov samosprávy, ktorí sú vo funkcii už niekoľko funkčných období. Končia celé generácie primátorov a starostov, ktorí sa rozhodli nekandidovať. Bolo by správne, keby bola ich dlhoročná práca takýmto spôsobom ocenená,“ uzavrel Muška.