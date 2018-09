Agentúra AP strávila s Michalom Lajchom deň, pozrite si ho na fotkách

Kňaz v bašte slovenského konzervatívneho katolicizmu spochybnil cirkevné pravidlá o celibáte duchovných, a to práve v čase, keď sa táto otázka opäť dostáva do popredia diskusií o sexuálnych škandáloch v Cirkvi, napísala agentúra AP.

Michal Lajcha, ktorého už medzičasom suspendoval biskup, v knižke nazvanej Tragédia celibátu – mŕtva manželka nazýva celibát „hnisajúcou ranou“ cirkvi a tvrdí, že dobrovoľnosť celibátu by tiež mohla zabrániť sexuálnym škandálom. Názov diela schválne vyznieva ako šokujúci a morbídny: ženatý muž smie byť v cirkvi vysvätený až ako vdovec.

„To je tragédia celibátu, mŕtva manželka,“ povedal agentúre AP Lajcha. Argumentuje tým, že duchovný jednoducho nemôžu porozumieť ťažkostiam a starostiam bežných katolíckych veriacich, pretože žijú v inom svete. „Poslaním Cirkvi je byť blízko ľuďom. Ale ako môžem mať blízko k ľuďom, keď žijem tak krajne odlišný život?“ pýta sa 34-ročný duchovný. „Medzi duchovenstvom a laikmi je obrovská priepasť,“ dodal.

Slzy po filme

Nedávno sa cirkevný predstaviteľ, ktorý má vo Vatikáne na starosti rodiny, dostal do novinových titulkov, keď pripustil, že kňazi nemajú „žiadnu dôveryhodnosť“, keď pred svadbou udeľujú rady snúbencom, hoci nemajú žiadne skúsenosti.

Lajcha v populárnej verzii svojej knihy píše, že kňaz „nemá žiadne starosti, ani radosti ako ľudia, o ktoré by sa mal duchovne starať“.

„Je to rozdiel ako medzi tým, keď vyleziete na vrchol Mount Everestu, alebo si necháte o tom rozprávať,“ tvrdí o „informáciách z druhej ruky“, ktoré majú kňazi o živote svojich farníkov. Ako príklad uvádza večer, kedy pozval niekoľko mužov na farnosť k sledovaniu filmu o otcovi, ktorý obetoval život svojho syna, aby zachránil životy cestujúcich vo vlaku. Potom, čo niektorí muži nedokázali zadržať slzy, si Lajcha uvedomil, ako škodlivý je jeho celibát, pretože mal len „chabé poňatia“ o tom, čo znamená byť otcom.

Lajcha nenavrhuje zrušiť celibát, iba by podľa neho mal byť dobrovoľný. Jeho názor zdieľajú mnohí kňazi, aj v Írsku, Nemecku a USA, ako aj významné skupiny laikov. Argumentujú, že celibát duchovných je v Cirkvi tradíciou od 12. storočia, ale nie doktrínou, a teda môže sa zmeniť.

František prejavil otvorenosť

Pápež František zdieľa tento názor, hoci v knihe, ktorú napísal v roku 2012 ešte ako kardinál, uviedol, že „nateraz“ by celibát zachoval. Ako pápež ale prejavil otvorenosť ohľadom svätenia ženatých mužov, najmä v reakcii na nedostatok kňazov napríklad v povodí Amazonky, kde sa veriaci musia týždne zaobísť bez omše.

Ženatí muži smú byť duchovnými vo východných cirkvách podriadených Vatikánu a ženatí anglikánski kňazi sa môžu stať katolíckymi, ak zmenia vieru.

Okrem nedostatku duchovných veľa stúpencov zrušenia povinného celibátu argumentuje aj tým, že by mohol potlačiť iný pálčivý problém v cirkvi: sexuálne zneužívanie. Významné štúdie nenašli žiadnu súvislosť medzi cirkevnou tradíciou celibátu duchovných a explózouí sexuálnych škandálov, ale niektorí experti túto súvislosť vidia.

Cirkev démonizuje sexualitu

„Je to paradox. Cirkev démonizuje sexualitu a schováva ju pod perinou, ale súčasne dochádza k zneužívaniu detí. Netvrdím, že by to úplne ustalo, keby sme mali celibát dobrovoľný, ale môžeme sa zhodnúť, že situácia by sa zmenila,“ mieni Lajcha. Tvrdí tiež, že cirkev by bola dôveryhodnejšia, keby dovolila duchovným ženiť sa, pretože veriaci sotva veria, že „naozaj žijeme v celibáte“.

Lajcha pripomína farára Rudolfa Kluchu, ktorý mal na starosti dve horské dediny, ležiace v centre Slovenského národného povstania. Nacisti sa 21. januára 1945 chystali povraždiť asi tri stovky dedinčanov z Kľaku, Klucha ale odďaľoval popravy, kým vojaci nedostali rozkaz zničiť dedinu, ale nechať ľudí nažive. Nebolo vraj žiadne tajomstvo, že Klucha mal troch synov, a tak sa za svojho života žiadnej pocty za záchranu života 300 ľudí nedočkal.

Lajcha AP povedal, že sa chystá opustiť cirkev, hoci ho kňazstva napĺňa. „Chcem mať rodinu. Je to pre mňa neudržateľné,“ povedal.