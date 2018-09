Lubyová nevidí dôvod na to, aby sa nestihla transformácia SAV

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) nevidí dôvod na to, aby sa nestihla transformácia organizácií Slovenskej akadémie vied (SAV) na verejné výskumné inštitúcie (VVI) do konca tohto roka. S transformáciou má pomôcť aj dlhoročný pracovník SAV Andrej Rusnák, ktorý začína spolupracovať s ministerstvom školstva a má koordinovať pracovné skupiny a kontakty so SAV. Informovala o tom Lubyová na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR.

„Jedným z krokov, ktoré sme po parlamentnom výbore avizovali bolo, že ministerstvo zamestná pracovníka, ktorý sa bude špecializovať na kontakty a komunikáciu so SAV,“ povedala Lubyová s tým, že jeho cieľom bude koordinovať pracovné skupiny. Ministerka avizovala, že túto novinku oznámia aj kolegom v SAV.

Lubyová pripomenula, že do platnosti vstúpila novela zákona o vysokých školách, ktorej súčasťou je aj zákon o SAV, teda ústavy SAV majú právnu formu rozpočtových a príspevkových organizácií. „Je tam povinnosť, aby urobili úkony smerujúce k registrácii verejných výskumných inštitúcií,“ povedala ministerka. Zároveň si myslí, že transformácia ústavov SAV by mala prebehnúť do konca tohto roka. „Neviem, prečo by sa to nemalo stihnúť. Okrem schválenia majetku štátu boli schopní dať všetky dokumenty dohromady,“ vysvetlila s tým, že keby ešte niečo chýbalo, tak v tomto smere budú nápomocné práve pracovné skupiny.

Rusnák uviedol, že v pracovných skupinách sa môže začať dvoma spôsobmi. „Buď sa pôjde odvrchu, teda od predsedníctva SAV alebo, naopak, teda že by sa začalo rokovať s jednotlivými ústavmi a zohľadňovali by sa ich špecifiká,“ priblížil Rusnák. Zároveň si myslí, že je správnym človekom, ktorý bude komunikovať medzi SAV a rezortom školstva.

MŠVVaŠ SR zastavilo konanie vo veci registrácie SAV. Rozhodnutie vydalo 10. septembra po prerokovaní s Generálnou prokuratúrou SR. Ministerka potvrdila, že ministerstvo nemohlo uskutočniť zápis navrhovaných údajov do registra VVI, a to z dôvodu nedodržania zákonom stanovených postupov a termínov zo strany zriaďovateľa, teda SAV. Upozornilo, že inak by konalo v rozpore so zákonom.