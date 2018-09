Lekárski odborári žiadajú odchod šéfa úradu pre dohľad

„Kauza už veľmi dlho traumatizuje spoločnosť, znižuje dôveru pacientov v zdravotníctvo a poškodzuje meno samotnej Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB)," uviedol v otvorenom liste ministerke Kalavskej predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský. Ak skutočne dochádzalo k manipuláciám v poradovníkoch, kde boli evidovaní aj onkologickí pacienti, ktorí čakali na záchranu života, problém má podľa neho tiež obrovskú morálnu a etickú rovinu.

Visolajský považuje za nepochopiteľné, že v takejto situácii kompetentní mlčia, zahmlievajú, neinformujú o prešetrení a zakazujú dotknutým osobám o probléme hovoriť a informovať. „Po šiestich mesiacoch, čo bolo vedenie univerzitnej nemocnice oficiálne upozornené na podozrenie na machinácie s čakacími listinami na neurochirurgickej klinike, a po niekoľkých týždňoch medializácie tejto kauzy sa verejnosť ani zástupcovia lekárov od vedenia UNB nedozvedeli takmer nič,“ podčiarkol šéf lekárskych odborov.

Verejnosť chce podľa neho počuť, že prebehla nezávislá vnútorná kontrola, ktorej závery sú verejné, a následne, že sa podozrenia nepotvrdili, alebo že sa potvrdili podozrenia a vyvodili sa voči zodpovedným jasné kroky a okamžite sa prijali nevyhnutné opatrenia, aby sa takéto kauzy viac nestávali.

Na podozrenia z uprednostňovania niektorých pacientov v čakacích listinách bol listom v apríli tohto roka upozornený aj samotný predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Tomáš Haško. „Napriek tomu, že v danom písomnom upozornení boli jasne a konkrétne popísané i možné poškodenia zdravia pacientov, vyplývajúce z oneskorenej operačnej liečby, vedenie ani samotný predseda úradu na základe podnetu nekonali a zo strany úradu nebolo iniciované žiadne šetrenie,“ pripomína odborové združenie v liste. Visolajský považuje takúto nečinnosť riaditeľa úradu za závažné pochybenie a žiada jeho odvolanie z funkcie.

Ministerstvo zdravotníctva sa k Haškovmu zotrvaniu vo funkcii nevyjadrilo, rovnako ako ani k osobe generálneho riaditeľa univerzitnej nemocnice Juraja Kovácsa. Tvrdí, že koná. „Pani ministerka požiadala urgentne predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o informácie, aké kroky a opatrenia prijali a aké budú realizované v predmetnej veci,“ objasnila hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová s tým, že bez získania relevantných informácií by vyjadrenia ministerky Kalavskej boli predčasné. „Ministerka zdravotníctva zároveň chce, aby sa v danej veci konalo razantne a čo najrýchlejšie,“ poznamenala hovorkyňa.

Denník Pravda sa obrátil aj na Haška, ten cez hovorkyňu úradu Andreu Pivarčiovú odkázal, že odstúpiť nemieni.

Vedenie UNB manipulácie s čakacími lehotami odmieta. Hovorkyňa nemocnice Eva Kliská uviedla, že hneď ako sa dozvedeli o tom, že by mali byť vedené dvojaké poradovníky, nariadili kontrolu. Kontrola existenciu dvojakých poradovníkov podľa hovorkyne nepotvrdila. Tiež bolo uskutočnených množstvo spoločných pracovných stretnutí, uviedla Kliská.

Na čudné zaraďovanie pacientov na operácie upozornil prednosta neurochirurgickej kliniky Andrej Šteňo ešte v apríli ministerstvo zdravotníctva, úrad pre dohľad, lekársku komoru aj odbory. Keďže situácia sa podľa neho odvtedy nepreverila, v polovici septembra oslovil členov parlamentného zdravotníckeho výboru, a vtedy sa kauza dostala na verejnosť. V liste, ktorý poslal, napísal, že dva typy poradovníkov mal viesť vtedajší primár v čase, keď nastúpil na post prednostu, čo bolo minulý rok.

Pacienti uvedení na jednom z nich mali byť operovaní skôr. Práve ten poradovník mal byť označený menom primára a názvom neštátneho zdravotníckeho zariadenia, ktoré patrilo jeho manželke. Iní pacienti mali na operácie čakať aj dva roky.

Denník Pravda oslovil prednostu kliniky Šteňa, vyjadrenie neposkytol. „Rád by som podal informácie aj vysvetlenie, ako to je, ale aj napriek žiadosti nemám povolenie od vedenia univerzitnej nemocnice, aby som mohol komunikovať s médiami,“ reagoval pre Pravdu Šteňo s tým, že ak by informoval bez povolenia, hrozilo by mu prepustenie z práce.

V súvislosti s dvojakými poradovníkmi dostala Generálna prokuratúra podnet na podozrenie z trestnej činnosti kvôli hazardu z ľudskými životmi. Jej hovorkyňa Andrea Predajňová spresnila, že podanie vyhodnotil prokurátor trestného odboru. "Podanie bude postúpené z hľadiska vecnej a miestnej príslušnosti na ďalšie konanie Krajskej prokuratúre Bratislava,“ doplnila Predajňová.