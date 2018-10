Ťahanice o Dankovu rigoróznu prácu

Na zverejnenie rigoróznej práce vyzval predsedu Národnej rady uplynulú sobotu rektor banskobystrickej univerzity Vladimír Hiadlovský. Rektor pripomenul, že Univerzita Mateja Bela je inštitúcia, ktorá dodržiava zákony a ctí si akademické hodnoty, etiku a morálku. „Vedenie UMB preto vyzýva Andreja Danka, aby svoju rigoróznu prácu sprístupnil,“ uviedol Hiadlovský. S požiadavkou o podporu sa rektor obrátil na zamestnancov a študentov, ktorí sa mohli pod text podpísať, urobiť tak mohla aj verejnosť. Podpisové hárky boli k dispozícii od ôsmej ráno do 16. hodiny popoludní.

Študentka fakulty medzinárodných vzťahov Magdaléna pre Pravdu povedala, prečo výzvu podpísala. „Myslím si, že človek v takom postavení ako pán Danko by sa nemal hanbiť za svoje vzdelanie a svoju rigoróznu prácu ukázať verejnosti. Jeho vzdelanie by nemalo podliehať žiadnym tajomstvám,“ nazdáva sa študentka.

O petíciu bol záujem

Záujem o podporu výzvy bol na fakulte prírodných vied aj na filozofickej fakulte. „Do asi pol jednej sa podpísalo do päťsto ľudí. Boli medzi nimi zamestnanci, študenti, no aj do dvadsať ľudí z radov širokej verejnosti,“ spresnila jedna z organizátoriek petície.

Na akciu sa pôde univerzity sa Pravda chcela opýtať aj rektora univerzity Hiadlovského, ten však bol podľa rektorátu pracovne zaneprázdnený.

Dankov hovorca Tomáš Kostelník pre agentúru TASR zdôraznil, že rigorózna práca šéfa parlamentu nie je utajená. „Zodpovedné osoby na UMB vrátane rektora majú k predmetnej práci kedykoľvek prístup. Politika na akademickú pôdu nepatrí,“ reagoval hovorca na výzvu rektora. Univerzita informovala, že 21. septembra dostala písomnú žiadosť od Danka s tým, aby jeho práca nebola poskytovaná, vypožičiavaná ani žiadnym spôsobom verejne sprístupňovaná iným osobám. Škola síce zhodnotila tento postup ako neobvyklý, podľa nej je však v zmysle autorského zákona povinná rešpektovať žiadosť autora.

Danko v súvislosti s medializovaným prípadom spochybňovania jeho právnického vzdelania a titulu koncom septembra vyhlásil, že je záujem dostať sa k jeho rigoróznej práci s cieľom manipulovať s ňou.