Somogyi, ktorý pripravoval únos syna najbohatšej Slovenky, dostal doživotie

Z obžaloby vyplýva, že pod hrozbou usmrtenia chcel za jeho prepustenie získať výkupné 300-tisíc eur. K samotnému únosu nedošlo, pretože Somogyiho zadržali policajti z Národnej kriminálnej agentúry. Podľa rebríčka časopisu Forbes patrí Blašková medzi pätnásť najbohatších Slovákov, jej majetok vyčíslili na 400 miliónov eur.

Ladislav Somogyi, ktorý vystupoval aj pod falošnou identitou ako Vasil Migo, sa na vydieračský únos podľa obžaloby pripravoval dlhodobo v obci Zeleneč pri Trnave, ale aj na iných miestach na Slovensku. Zisťoval si rôzne údaje o podnikateľke Blaškovej, o jej bydlisku, ochrane, zvyklostiach, používaných autách. Naplánovaný mal úkryt pre uneseného chlapca, študoval aj postupy polície v takýchto prípadoch. Pri únose plánoval použitie kuše so šípmi, ktorých hroty mali byť namočené do rastlinného jedu. Kušu so šípmi si dokonca 8. septembra 2014 aj kúpil, na druhý deň ho však polícia zadržala v súvislosti s inou trestnou činnosťou.

Somogyiho odsúdil na doživotie v ústave s maximálnym stupňom stráženia Okresný súd v Trnave v januári tohto roku. Úhrnný trest dostal za obzvlášť závažný zločin vydieračského únosu v štádiu prípravy a za prečin falšovania a pozmeňovania verejnej listiny. Obžalovaný sa proti rozsudku odvolal, pričom spochybňoval činnosť policajného agenta, použitie informačno-technických prostriedkov a ďalšie postupy polície pri odhaľovaní jeho činnosti. Krajský súd v Trnave jeho odvolanie zamietol, rozsudok je tak právoplatný.