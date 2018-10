Poslanci odklepli súbežné poberanie materskej obomi rodičmi

Od začiatku budúceho roka sa umožní obom rodičom súbežné poberanie materskej dávky zo Sociálnej poisťovne. Pôjde o prípady, keď otec po dohode s matkou prevzal do starostlivosti dieťa a matka sa súčasne stará o ich ďalšie dieťa. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú dnes schválil parlament.

Podľa odhadu ministerstva práce by nárok na súbežné poberanie materskej dávky mohlo v budúcom roku využiť približne 600 osôb. „V rokoch 2020 a 2021 predpokladáme zvyšovanie počtu osôb so súbežným poberaním materskej dávky o 40 %,“ uvádza sa v doložke sociálnych vplyvov návrhu novely zákona. Priemerná mesačná suma materského pre ľudí, ktorí si uplatnia súbežné poberanie materskej dávky, by mala v budúcom roku predstavovať zhruba 727 eur, v roku 2020 približne 762 eur a v roku 2021 asi 802 eur.

Suma materskej dávky sa od začiatku mája minulého roka zvýšila zo 70 na 75 percent z hrubej mzdy zamestnankyne, resp. z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO). Táto dávka tak v tomto roku pri hrubom zárobku do 1 824 eur dosahuje takmer 100 % čistej mzdy, ktorú mala zamestnaná osoba pred odchodom na materskú dovolenku. Maximálna výška materskej dávky pri 31-dňovom mesiaci v tomto roku predstavuje 1 394,30 eura.

Matka, ktorá je tehotná, alebo sa stará o narodené dieťa, má nárok na materskú dávku, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní. Nárok na túto dávku jej vzniká od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom. Matka môže materskú dávku dostávať 34 týždňov, osamelá matka 37 týždňov. Otec dieťaťa má nárok na materskú dávku najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu matky. Materskú dávku môže otec dostávať 28 týždňov, pričom túto možnosť musí využiť najneskôr do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa. Otec však musí byť v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti nemocensky poistený najmenej 270 dní.