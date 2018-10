Reláciu RTVS o Najväčšom Slovákovi sprevádza Tisov tieň

Medzi prvými troma navrhnutými postavami je prezident fašistického slovenského štátu a odsúdený vojnový zločinec Jozef Tiso. Fašistický režim mal na svedomí smrť 65-tisíc slovenských Židov, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch. Ale aj ďalšie tisíce antifašistov a Rómov. Podľa vedenia RTVS je zaradenie Tisa v poriadku, odborníci hovoria o nešťastnej voľbe.

Televízna upútavka za tónov dramatickej hudby predstavuje prvé tri osobnosti, ktoré môžu byť súčasťou ankety. Vyberala ich RTVS. Video sa začína záberom na portrét uhorskej panovníčky Márie Terézie. „Bábka poradcov alebo osvietená reformátorka?“ pýta sa mužský hlas. Obraz sa mení a divák vidí zarámovanú fotografiu politika a štátnika Alexandra Dubčeka s komentárom – „Zbabelec alebo hrdina Pražskej jari?“ Fotografiu Tisa sprevádza otázka "Vojnový zločinec alebo mučeník?“

Verejnoprávne médium sa inšpirovalo reláciou britskej televízie BBC (v origináli „The 100 Greatest Britons“). Tento program sa podľa generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka rýchlo stal diskutovaným a zaujal. „Myslíme si, že slovenská spoločnosť je na takej úrovni, že dokáže slušne a dôstojne diskutovať aj o kontroverzných témach a osobnostiach,“ mieni Rezník. Podstatou formátu bude debata o všetkých stránkach vybraných osobností, tú naj si vyberú diváci hlasovaním.

Programový riaditeľ televíznej časti RTVS Marek Ťapák si uvedomuje, že Tiso v upútavke vyvolá polemiku. „Ako spoločnosť sme sa k nemu jednoznačne nepostavili, stále je to osoba, ktorá vyvoláva protichodné reakcie,“ vysvetlil dôvod výberu Ťapák. Podľa neho treba aj o takýchto osobnostiach z našej histórie vecne diskutovať.

Producent projektu Peter Núňez si zas myslí, že dôležité je „prevetrať skrine s kostlivcami“ bez toho, aby sa debata zvrhla doprava alebo doľava. „Je to kontroverzná téma, ale pre niekoho je kontroverzné označenie Márie Terézie ako Slovenky,“ skonštatoval producent. Podľa neho diváci dokážu tému Tisa dôstojne spracovať.

„V upútavke mali byť použité naozaj také mená, ktoré sú bezproblémové, zatiaľ čo Jozef Tiso takou určite nie je,“ konštatuje historik Pavel Dvořák. Diskusii o historickej osobnosti sa nebráni. „Vytiahnuť ho však rovno do upútavky sa mi zdá zvláštne, hlavne keď ide o verejnoprávne médium,“ pripomenul odborník. Medzi osobnosti by zaradil Juraja Thurzu.

„Bol to rozhľadený človek, všetky jeho majetky ležali na Slovensku a zohral významnú úlohu pri organizácii evanjelickej cirkvi,“ priblížil Dvořák. V ankete by tiež mal podľa neho byť rytier kráľ Žigmund, Ctibor zo Ctiboríc, ktorý dobudoval hrad Beckov. „Navyše si myslím, že po siedmich desaťročiach je Ctibor zo Ctiboríc historikmi veľmi objektívne zhodnotená osobnosť,“ dodal historik. Svoj hlas by dal aj ústrednej postave slovenskej politiky počas prvej Československej republiky Vavrovi Šrobárovi.

Podľa politológa Juraja Marušiaka bude otázne, akým spôsobom osobu Jozefa Tisa RTVS priblíži. „Je to osobnosť, ktorá Slovákov rozdeľuje a delila ich aj v čase, keď bol na čele Slovenského štátu,“ poukázal politológ. Problémom podľa neho bude, ak sa ho verejnoprávne médium bude snažiť len ospravedlňovať. „Treba pripomenúť všetky súvislosti jeho vládnutia a dôsledky, ktoré to malo pre Slovensko,“ zdôraznil Marušiak. Sám by do ankety zaradil politika, diplomata a pilota Milana Rastislava Štefánika, vynálezcu padáka Štefana Baniča či priekopníka bezdrôtovej telekomunikácie Jozefa Murgaša. „Sú to veľmi inšpiratívni ľudia. K osobnostiam z histórie však treba pristupovať s istou dávkou skepsy, o každej možno diskutovať,“ uzatvoril Marušiak.

Projekt potrvá od novembra do mája budúceho roka. Verejnosť v prvom kole, môže dať hlas ktorejkoľvek osobnosti z minulosti aj zo súčasnosti. Hlasovanie sa skončí 20. decembra. Na Nový rok (1. januára) televízna Jednotka odvysiela galavečer, kde sa diváci dozvedia prvé výsledky ankety. „V januári z celého zoznamu predstavíme stovku kandidátov a z nich sa vyberie desať osobností,“ objasnil priebeh Ťapák.

Druhé hlasovanie bude prebiehať od februára do mája. Počas týchto mesiacov RTVS predstaví vybraných desať osobností podrobne prostredníctvom dokumentov a diskusie s odborníkmi. „V dokumente bude zastúpený obhajca osobnosti a bude hovoriť o jej prínosoch pre Slovákov. Kontrovať by mu mali dvaja odborníci,“ doplnil Ťapák. Diskusie bude viesť moderátor Slovenského rozhlasu a spisovateľ Štefan Chrapa, známy ako Pišta Vandal. „Ide o ozvenu z histórie, či už v pozitívnom, alebo negatívnom zmysle,“ zhodnotil Chrapa. Zdôrazňuje, že cieľom relácie je zabávať, poúčať a dojímať zároveň. Dostane hlavný vysielací čas.

Britská BBC dokázala tento projekt úspešne predať do 25 krajín na celom svete, od USA cez Taliansko, Ukrajinu až po Indiu. U Čechov v roku 2005 zvíťazil panovník Karol IV. a na ďalších miestach skončili politici T. G. Masaryk a Václav Havel. Do súťaže sa prebojovala aj imaginárna postava Járy Cimrmana, ktorý získal mnoho hlasov. Česká televízia však takúto recesiu nedopustila a Cimrmana zakázala. Podobne plánuje postupovať aj RTVS, keď sa do ankety dostanú filmové či kreslené postavy.