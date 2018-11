Kiskova kauza: Sudkyňa Berthotyová o odchode sudcu Radačovského

„Bez ohľadu na túto novú okolnosť si myslím, že sudcovia by sa mali nielen pri odôvodňovaní rozsudkov, ale aj pri poskytovaní rozhovorov správať tak, aby svojimi vyjadreniami nespochybnili svoju nezaujatosť a nestrannosť, povedala pre TV Pravda sudkyňa Najvyššieho súdu a členka Súdnej rady Elena Berthotyová.

"Takýmito vyjadreniami totiž hrozí, že spochybnia inak vecne správne, a dokonca spravodlivé rozhodnutie. Dokonca som presvedčená, že v takomto type majetkového sporu, sudcovi ani nepatrí právo morálne posudzovať účastníka konania, bez ohľadu na to, že je to prezident alebo radový občan,“ povedala sudkyňa.

„Po ukončení pojednávania, po vyzlečení si talára na náhlu otázku redaktora som reagoval verbálne tak, ako som reagoval a bolo by nedôstojné, aby som toto úprimné vyjadrenie človeka, akoby som konal ja, keby som bol prezidentom, akýmkoľvek spôsobom korigoval,“ uviedol Radačovský vo svojom liste ministerstvu spravodlivosti, ktorým oznámil, že po vypracovaní rozsudku v tejto veci, teda po uplynutí lehoty 30 dní, písomne oznámi prezidentovi republiky, že sa vzdáva funkcie sudcu.

Sudcu viacerí odborníci z oblasti justície kritizovali za jeho vyjadrenia, ktoré poskytol médiám po skončení pojednávania. Jeho vyjadrenia sa chystal preskúmať aj minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).

„Keby ja som bol prezidentom republiky a sudca, ktorýkoľvek iný, by zistil všetky skutočnosti a súvislosti tak ako ja, vzdám sa funkcie prezidenta republiky, nebudem sa uchádzať o žiadnu inú politickú funkciu, odídem do štátu, kde sa cítim dobre, napríklad do Spojených štátov amerických alebo Izraela a pozor, tým nechcem tvrdiť, že si vysoko nevážim americký alebo židovský národ, ale takto by som konal ja,“ vyhlásil Radačovský po pojednávaní.

Berthotyová sa nevie vyjadriť k tomu, čo mohlo Radačovského k odchodu motivovať, je však presvedčená, že každý sudca koná nielen sám za seba, ale „je tvárou justície a spravodlivosti“. Na otázku, či mohol Radačovského niekto k odchodu vyzvať, povedala: „Neviem o tom, že by ho niekto vyzval na odchod.“

Celé vyjadrenie sudkyne si môžete pozrieť na videu.