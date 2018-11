Rezort chce pokračovať v prevádzke lietadiel MiG-29

„Ministerstvo obrany SR odporučí vláde SR pokračovať v prevádzke lietadiel MiG-29 až do doby dodania stíhacích lietadiel F-16 C/D Block 70,“ uviedla Capáková s tým, že tento záver vyplynul z podrobnej analýzy alternatív ochrany vzdušného priestoru Slovenska, ktorý rezort obrany spracoval a predloží ho na rokovanie vlády.

Podľa Capákovej slov odborníci zo vzdušných síl a sekcie modernizácie identifikovali dve možné alternatívy ochrany vzdušného priestoru. „Prvou bola spolupráca s členskými krajinami NATO, ktorá by však znamenala dočasnú stratu tejto spôsobilosti. Druhou by bolo pokračovanie v prevádzke lietadiel MiG-29, a to buď spoluprácou s Poľskou republikou, alebo so spoločnosťou RSK MiG,“ vysvetlila.

„Na základe posúdenia uvedených možností s prihliadnutím na súčasný technický stav lietadiel MiG-29, platnej legislatívy, potreby zabezpečenia a udržania úrovne výcviku pilotov a príslušníkov pozemného personálu Vzdušných síl Ozbrojených síl SR, vychádza ako najefektívnejšie ekonomické riešenie uzavrieť novú dodatočnú dohodu so spoločnosťou RSK MiG s platnosťou od 16.11.2019 do 31.12.2023 s mož­nosťou predĺženia o jeden rok,“ uviedla Capáková.

Ako ďalej informovala, materiál, ktorý bude predložený do vlády, obsahuje podrobné posúdenie alternatívy ďalšej ochrany vzdušného priestoru SR.

Vláda v júli odsúhlasila nákup 14 stíhacích lietadiel F-16 Block 70/72. Cieľom nákupu má byť splniť ciele spôsobilosti NATO v oblasti vzdušnej obrany, nahradiť morálne a technicky zastarané lietadlá MiG-29 a rozšíriť spôsobilosti slovenského stíhacieho letectva o ničenie pozemných cieľov. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) informoval, že Slovensko za balík 14 amerických lietadiel, výcvik, muníciu a logistiku zaplatí v nasledujúcich rokoch 1,589 miliardy eur.