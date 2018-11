Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská revíziu úhrad liekov nepodpíše

„Je nám ľúto, že napriek našej snahe z viac ako 300 výrobcov v prospech pacienta zareagovali len dvaja, čo považujeme zo strany farmaceutického priemyslu za absolútnu ignoranciu pacienta a zameranie sa len na generovanie zisku a svoje zárobky, preto som sa rozhodla k uvedenému kroku nepristúpiť,“ uviedla šéfka rezortu zdravotníctva.

Ministerka zdravotníctva bude podľa jej hovorkyne naďalej iniciovať kroky na zefektívnenie používania verejných zdrojov v zdravotníctve s cieľom, aby pacient mal ešte lepšie podmienky na liečbu ako doteraz a zároveň, aby na úkor pacienta neboli v rezorte generované neprimerané zisky. Rezort zdravotníctva preto bude hľadať a realizovať ďalšie opatrenia, aby zvýšil efektivitu pri využívaní verejných zdrojov na lieky, nakoľko viac ako 1,5 miliardy eur z celého rozpočtu do zdravotníctva ide len na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny. „Efektívne využívanie zdrojov sa však v žiadnom prípade nedotkne pacienta. Ušetrené zdroje budú investované do ďalších oblastí v zdravotníctve, kde ich pacienti najviac potrebujú. Napríklad do zlepšenia podmienok v nemocniciach, ambulanciách či na inovatívnu liečbu,“ dodala Kalavská.

Revízia úhrad za lieky by priniesla viac peňazí na liečbu pacientov. Informovala o tom v stredu v tlačovej správe Asociácia zdravotných poisťovní (AZP). Podľa zdravotných poisťovní je dôležité, aby sa po rokoch spravil v úhradách za lieky poriadok. Ročná úspora 70 mil. eur, ktorú je možné dosiahnuť revíziou úhrad, by podľa AZP SR mohla v nasledujúcich rokoch významne prispieť k zabezpečeniu lepšej zdravotnej starostlivosti pre pacientov. Revízia úhrad za lieky by podľa AZP priniesla pacientom férovejšie ceny liekov a v mnohých prípadoch aj nižšie doplatky za lieky. „Zákon (Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov – pozn. red.) sa už v roku 2011 prijímal s tým, aby existoval mechanizmus na zabezpečenie férových cien liekov, ktoré platíme všetci zo zdravotných odvodov, ako aj štát cez svoje platby do zdravotníctva. Navyše od týchto cien sa odvíjajú aj doplatky za lieky, ktoré platia priamo pacienti,“ vysvetlila výkonná riaditeľka AZP Katarína Kafková.

Približne 70 mil. eur ročne, ktoré dnes pre chýbajúcu revíziu platíme zbytočne, by mohlo podľa AZP významne prispieť ku kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti o pacientov. Peniaze zostanú v zdravotníctve a budú použité či už na nákup inovatívnej liečby alebo na kvalitnejšiu ambulantnú či lôžkovú zdravotnú starostlivosť. „Za 70 mil. eur môžeme kvalitnejšie liečiť tisícky pacientov. Bolo by nezodpovedné k revízii nepristúpiť a tváriť sa aj ďalšie roky, že nevidíme zbytočne vysoké úhrady za lieky,“ pripomína Kafková. Ako upozornila, tým, že sa revízia od roku 2011 nerobila, vznikol netransparentný stav. Dnes štát nevie, prečo platí za štandardnú dávku toho istého liečiva, avšak v rôznych baleniach, výrobcovi rôzne sumy.