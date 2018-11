Vodiča po zrážke s jelenicou zrazilo pod Soroškou vlastné auto

K zrážke auta s vysokou zverou došlo vo štvrtok večer pod horským priechodom Soroška v okrese Rožňava v smere do Košíc.

Vodič po nehode vystúpil z auta, do ktorého narazilo ďalšie vozidlo. Šoféra, ktorého následne zasiahlo vlastné auto, previezli s poraneniami do nemocnice. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa skupiny Falck Katarína Načiniaková.

„Vodič osobného auta zrazil na ceste jelenicu. Následne vystúpil z auta a kým telefonoval, zozadu do jeho auta narazilo ďalšie osobné vozidlo, pričom vodič bol vlastným vozidlom zrazený a odhodený do blízkeho potoka. Pacient pri nehode utrpel poranenie bedrového kĺbu, sťažoval sa na bolesti rebier,“ uviedla.

Ako informovala, vodič bol po ošetrení posádkou rýchlej zdravotnej pomoci Lipovník prevezený do rožňavskej nemocnice.