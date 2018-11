Výsledky prieskumov sa líšia: Voľby by naďalej vyhral Smer, percentuálny podiel má ale rôzny

Ak by sa parlamentné voľby konali v októbri, vyhral by ich Smer so ziskom 26 percent. Druhá by skončila SaS, ktorú by volilo 14,7 percenta opýtaných a tretie OĽaNO s 9,9 percenta hlasov. Vyplýva to z volebného modelu, ktorý vypracovala agentúra Median SK.

Štvrtá by skončila SNS, ktorej by hlas odovzdalo 8,8 percenta opýtaných, piate hnutie Sme rodina so ziskom 8,1 percenta, šieste KDH (7,3 percenta). Poslednou stranou, ktorá by sa dostala do parlamentu, by podľa prieskumu bola ĽSNS (7,2 percenta).

SMK (4,8 percenta), Spolu-občianska demokracia (4,8 percenta), Most-Híd (4,5 percenta), Progresívne Slovensko (2,1 percenta) by zostali mimo snemovne. Inú stranu by volili dve percentá opýtaných.

Účasť v hypotetických voľbách do Národnej rady SR avizuje podľa prieskumu 58 percent respondentov.

Prieskum robila spoločnosť Median SK bez zadávateľa na reprezentatívnej vzorke 970 respondentov v čase od 2. októbra do 3. novembra. Väčšinu dát zbierala metódou osobných rozhovorov, časť dát získala tak, že respondenti samostatne vyplnili webdotazník.

Podľa agentúry Focus by smer získal 20%

Začiatkom novembra by parlamentné voľby aj podľa agentúry Focus vyhral Smer, hlas by mu však odovzdalo 20,9 percenta opýtaných, obsadil by tak 34 kresiel. Nasledujú SaS so ziskom 12 percent, čo by jej prinieslo 20 mandátov, a Kotleba-ĽSNS s 9,8 percenta, a teda 16 poslancami.

Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie OĽaNO, ktoré by so ziskom 9,5 percenta obsadilo 16 mandátov. Piate je v prieskume hnutie Sme rodina, volilo by ho 8,1 percenta opýtaných a malo by tak 13 poslancov. Rovnaký počet kresiel by získala aj SNS, ktorej by hlas odovzdalo 8 percent respondentov.

Brány parlamentu by prekročilo aj KDH so 7,7 percenta a 12 poslancami. Ďalej Most-Híd, ktorému by 5,9 percenta prinieslo 10 kresiel, Progresívne Slovensko by za 5,3 percenta dostalo 8 mandátov. Rovnaký počet by obsadila aj Spolu-občianska demokracia, ktorú by volilo 5 percent. Ďalšie strany by sa do parlamentu nedostali.

Agentúra robila prieskum od 7. do 14. novembra na vzorke 1012 respondentov. Pýtala sa ich, ktorej zo strán by dali hlas, opýtaným predložila zoznam s názvami strán a hnutí. Z prieskumu tiež vyplynulo, že voliť by nešlo 11,9 percenta opýtaných, 12,7 percenta nevedelo a preferencie rozdelilo ostatných 75,4 percenta.