Lajčák vysvetľuje, aké mýty a lži kolujú o migračnom pakte

Nikto migrantov neprivezie

Dokument nemá v úmysle na Slovensko priviezť migrantov. Podľa dokumentu si každý štát určí, kto je legálny a nelegálny migrant, problematické by bolo, ak by im túto kompetenciu bral. Diskusia o tomto dokumente je ale iracionálna, akoby sa tu hrali preteky „kto je väčší Kotleba ako Kotleba“. Vyplýva to zo slov ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka po rokovaní vlády.

Ešte pred zasadnutím kabinetu pripustil, že ak by sa Slovensko od kompaktu dištancovalo, zvážil by demisiu. To potvrdil aj po rokovaní vlády.

„Ja v tejto chvíli neviem vylúčiť nič. Som zodpovedný človek, čaká nás predsedníctvo v OBSE, ale ak sa Slovensko rozhodne ísť cestou xenofóbie, tak ja také Slovensko nebudem zastupovať,“ povedal minister. Proti dokumentu sú Slovenská národná strana (SNS), Sloboda a Solidarita (SaS), Sme rodina a najnovšie aj Smer, ktorý Lajčáka nominoval. Dnes sa k nemu ešte vyjadrí aj predseda NR SR a SNS Andrej Danko. Lajčák s ním už telefonoval a podľa vlastných slov sa mu snažil vysvetliť, čo považuje pre Slovensko za najlepšie.

Nejde proti záujmom Slovenska

Pokiaľ ide o podporu od kolegov, Lajčák by si prial, aby si uvedomili, že nejde proti záujmom Slovenska. „Možno som naivný idealista, ale prial by som si počuť taký hlas, že by niekto povedal, ľudia neblbnite, veď je to náš minister, zastával post predsedu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN), keď sa tento dokument pripravoval, poznáme ho, dôverujeme mu, asi by nebol súčasťou niečo, čo škodí slovenským záujmom,“ povedal Lajčák s tým, že teraz je to aj o dôvere zo strany, ktorá ho nominovala.

„Ak mi Smer nedôveruje, tak samozrejme nemôžem byť ministrom zahraničných vecí. Mám svoju ľudskú a profesionálnu integritu, tá je pre mňa dôležitejšia,“ do­dal.

Lajčák bude o kompakte informovať aj poslancov na Zahraničnom výbore NR SR, kde prednesie svoje odporúčanie. Okrem toho sú v NR SR dva návrhy, ktoré sú už zaradené na rokovania pléna, jeden je z dielne SNS a druhý SaS. „Obidva v zásade odporúčajú vláde, aby sme sa dištancovali od kompaktu. Ja mám právne stanovisko k obom návrhom,“ avizoval Lajčák.

Pozrite si text Konečného návrhu Globálneho rámca o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii.

Dokument nie je právne vymáhateľný

Minister vysvetlil aj to, v čom podľa neho odporcovia zavádzajú. Zopakoval, že dokument nie je právne vymáhateľný, je to katalóg odporúčaní a platforma na zdieľanie dobrých skúseností. Pripravoval sa dva roky, základom bola Newyorská deklarácia o migrantoch a utečencoch, ktorú prijalo 193 lídrov v septembri 2016. Práce na kompakte o migrácii sa začali v roku 2017.

„Ja som nerokoval, vymenoval som mediátorov. Slovenská republika bola súčasťou procesov, mali sme mandát, nikdy sme z neho nevyšli, koordinovali sme svoje pozície v rámci EÚ a tieto pozície boli zohľadnené. Vecne a procedurálne nenájdete nič, na čo by ste mohli dávať otáznik,“ vysvetlil minister.

V Maroku sa nič nepodpisuje

Osobne sa najviac smeje výčitke, že nerozlišuje medzi legálnou a nelegálnou migráciou. „Veď práve jednoznačne hovorí, že toto je v kompetencii členských štátov. Problém by bol, keby dokument chcel nanútiť, čo je a čo nie je legálny migrant. Len z toho vidíte nezmyselnosť argumentácie vrátane toho, že dostávam výzvy, aby som nič nepodpisoval. V Maroku sa nič nepodpisuje, je to rezolúcia Valného zhromaždenia OSN,“ pokračoval.

Lajčák pripomenul, že práve Slovensku v zahraničí nadávali, že odmietlo prijať utečencov na základe kvót, tak sa pýta, prečo si niekto myslí, že by to teraz odobril. „Je to platforma na výmenu pozitívnych skúseností. Nikoho k ničomu nezaväzuje. Keď sa na Slovensku hovorí o migrácii, všetci si predstavia hordy moslimov, ale nikto si nepredstaví pracovnú silu, ktorú potrebujeme, a čo ma prekvapuje, vôbec nikto nehovorí, že migranti sú aj Slováci v zahraničí,“ uviedol Lajčák s tým, či naozaj chceme, aby mali Slováci v zahraničí nižšie mzdy a horšie zdravotné poistenie len preto, že sú Slováci.

Čítať s porozumením

Pokiaľ ide o záväzky, o ktorých sa v dokumente hovorí, Lajčák podotkol, že anglické slovo „commitment“ sa do slovenčiny prekladá ako záväzok, ale skôr to znamená prísľub. Podľa neho treba čítať aj to, čo za týmto slovom nasleduje. Sú to veci, ako že sľubujeme, že budeme venovať niečomu pozornosť, že niečo preskúmame.

„Ten dokument nie je vymáhateľný. Nepodpisuje sa, neratifikuje sa, je dobrovoľný. Je to globálny rámec, takže sa týka Rakúska, Švajčiarska, Slovenska, Austrálie aj Ghany. Nemôže existovať jeden návod pre všetkých,“ vysvetľoval minister.

Dodal, že z právneho hľadiska nie je k čomu mať výhrady, z politického hľadiska si uvedomuje, že to je na Slovensku citlivá téma.