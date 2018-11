Premiér stojí za ministerkou Kalavskou, chce vidieť analýzu farmapriemyslu

Materiál má podľa neho ukázať, prečo farmafirmy nie sú ochotné znížiť ceny liekov. Vyhlásil tiež, že rozhodnutie ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD) nepodpísať revíziu úhrad liekov, ktoré sú preplácané z verejného zdravotného poistenia, bolo správne a má jeho plnú dôveru.

„Budeme hľadať spôsob, ako sa vyrovnať s farmaceutickými firmami, ktoré každoročne vyčerpajú z našich peňazí 1,3 miliardy eur a neviem, či tu vôbec platia nejaké dane alebo zamestnávajú tisícky ľudí, ako to robia iné firmy v priemysle a iných odvetviach. Tam sa musíme pozrieť, nie podávať trestné oznámenie na ministerku,“ vyhlásil premiér v reakcii na kritiku strany SaS. Liberáli tvrdia, že nepodpísaním revízie zdravotníctvo prichádza o 64 až 72 miliónov ročne.

O konkrétnych krokoch voči farmaceutickým firmám Pellegrini hovoriť nechcel. „Nechcem predbiehať. Chcem vedieť, čo sa v tomto sektore deje, koľko peňazí sa tam točí, aké sú transferové marže a či nedochádza k transferovému oceňovaniu, čo znamená, že sa k nám dovážajú lieky drahšie a zisk sa generuje v matkách,“ vyhlásil. Naznačil tiež, že Slovensko takýmto spôsobom môže prichádzať o daňové príjmy.

Opozičná strana SaS ministerku vyzvala, aby pre nepodpísanie revízie, ktorú navrhovala zdravotná poisťovňa Dôvera, odstúpila. Zároveň na ňu podáva trestné oznámenie za marenie úlohy verejného činiteľa. Kalavská svoje rozhodnutie zdôvodnila ochranou pacientov. Vyjadrila sa, že chápe výpočty Útvaru hodnoty za peniaze, a označila ich aj za správne, no zároveň dodáva, že ako lekárka by nikdy nepodpísala dokument, ktorý by pacientov donútil doplácať v niektorých prípadoch aj 2000 eur. Tvrdí tiež, že revízie liekov jej rezort vykonáva pravidelne.