Vydalo pole obete sátorovcov?

Hlavné pojednávanie, v ktorom figuruje 14 obžalovaných z tohto gangu, sa začalo v máji tohto roka. Pole pri Dvorníkoch mal označiť jeden z mužov, ktorý je v megaprocese v pozícii obvineného.

O tom, ako dlho boli obete pochované, sa polícia nevyjadruje. „Pri obci Dvorníky Národná protizločinecká jednotka vykonávala úkony trestného konania, pri ktorých boli nájdené telá dvoch mŕtvych, ktoré doposiaľ neboli stotožnené,“ informoval hovorca Prezídia policajného zboru Michal Slivka, ktorý dodal, že v tejto chvíli prebieha dokazovanie. Podľa Slivku nie je možné uviesť bližšie skutočnosti, pretože by mohlo dôjsť k sťaženiu alebo rovno k zmareniu prebiehajúceho vyšetrovania.

Zástupca starostu obce Veľké Dvorníky Štefan Volner vraví, že o akcii pri dedine ľudia vedia veľmi málo. „Ide o priestor medzi obcami Veľké Dvorníky a Dunajský Klátov. Viac nevieme nič, nemáme o tom tušenie,“ konštatoval vicestarosta.

Miesto, kde polícia hľadala, sa nachádza približne v strede medzi Veľkými Dvorníkmi a Dunajským Klátovom. V okolí nie sú žiadne domy, iba polia, ktoré vidieť od cesty. „Všimol som si tam pohyb asi pred mesiacom. Keď som šiel ráno do práce, videl som tam nejaké autá aj ľudí. Myslel som si, že možno iba niečo vymeriavajú, vôbec mi nenapadlo, že by tam mohli hľadať nejaké telá. Neskôr tam boli bagre a kopali,“ prezradil obyvateľ Veľkých Dvorníkov. Ten nevie, že by v dedine v priebehu pár rokov dozadu niekto bez stopy zmizol. „Teraz sa po obci hovorí, že to má čo robiť so sátorovcami. Za ich éry sa takto pochovávali biele kone,“ uzavrel muž. Pozemok, kde našli dve telá, má hraničiť s parcelami jedného z členov skupiny Lehela H.

Súvislosť medzi nálezom pri Veľkých Dvorníkoch a sátorovcami polícia nepotvrdila, ale ani nevylúčila. Táto skupina páchala násilnú a ekonomickú trestnú činnosť v Dunajskej Strede, v okresoch Galanta a Komárno, ale aj v iných častiach Slovenska a Maďarska od roku 1999 až do roku 2010. Pripisujú jej na vrub niekoľko brutálnych vrážd. Prvá, ktorá odštartovala „kariéru“ zločineckej skupiny, sa stala v marci 1999 v bare Fontána v Dunajskej Strede. Krvavú popravu desiatich členov konkurenčnej skupiny pápayovcov si mal objednať práve šéf sátorovcov a zakladateľ gangu Ľudovít Sátor.

Obete mali členovia gangu podľa obvinení najprv rozkúskovať a následne mlieť mlynčekom na mäso a zalievať chemikáliou Savo. Časť pozostatkov mali vysypať do malého Dunaja a časť zakopať na pozemku v areáli bývalého družstva v blízkosti Dunajskej Stredy, v Čótfe, ten patril Lehelovi H., ktorý pred pár mesiacmi skončil vo väzbe pre útok na manželku.

Areál bývalého družstva sa mal stať akýmsi pohrebiskom, mafiánskym cintorínom pre nepohodlných ľudí, prevažne bielych koní. Podľa svedectva jedného z členov zločineckej skupiny z prípravného konania majú mať na svedomí až päťdesiat vrážd. Medzi nimi je aj poprava zápasníkov bratov Raiszovcov.

Samotný zakladateľ skupiny Ľudovít Sátor má byť údajne mŕtvy. K jeho vražde sa pred časom priznal práve Lehel H., majiteľ pozemku v Čótfe. Tohto muža vinia aj z toho, že manželku spolu so synom zbili a potom ju odniesol do klietky k levici Simbe, ktorú chová odmalička. Súd oboch poslal do väzby a obvinil ich z ublíženia na zdraví a z nebezpečného vyhrážania. Žena skončila v nemocnici. Obvinený manžel proti obvineniam protestoval. Tvrdil, že jeho partnerka je nepríčetná a chcela ublížiť synovi nožom, preto on vypustil leva. Manželka neskôr obvinenia stiahla, ale polícia aj tak pokračovala vo vyšetrovaní. Neskôr k obvineniu z ublíženia na zdraví pridala aj obvinenie z členstva v zločineckej skupine a podielu na štyroch mafiánskych vraždách. Ide o vraždy spojené so sátorovcami. Lehel sa zatiaľ priznal k jedinému skutku, a to k vražde samotného Sátora. Telo šéfa gangu sa dosiaľ nenašlo.