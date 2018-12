SaS žiada zverejnenie nahrávok z kauzy Gorila, ktoré sa mali nájsť u Kočnera

Naša požiadavka vychádza z hlbokej nedôvery v ochotu špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika vyšetriť tento grandiózny prípad klientelizmu a korupcie, uviedol predseda strany SaS Richard Sulík.

Zverejnením zvukového záznamu pominie dôvod na vydieranie tých, ktorých sa Gorila priamo týka, pretože môžu existovať ďalšie kópie jej zvukového záznamu, doplnil poslanec NR SR Alojz Baránik.

Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) v utorok (4. 12.) potvrdil, že domové prehliadky u Mariana Kočnera sa konali v súvislosti s vyšetrovaním vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie na otázky ohľadom ďalšieho postupu vo vyšetrovaní úkladnej vraždy a kauzy Gorila ÚŠP zatiaľ odpovedať nechce.

Podľa informácií zverejnených Denníkom N mali policajti v trezore podnikateľa Mariana K. nájsť USB kľúč, na ktorom objavili zvukové nahrávky. Po skontrolovaní ich obsahu mali konštatovať, že sú totožné so spisom Gorila. Bývalý šéf vyšetrovacieho tímu v prípade Gorila Marek Gajdoš pre portál uviedol, že s najvyššou pravdepodobnosťou nebudú nahrávky použiteľné ako zákonný dôkaz, ale ak by to tak bolo, išlo by o obrovský prínos pre vyšetrovanie a vie si predstaviť aj vznášanie obvinení v súvislosti s preukázanými finančnými tokmi.