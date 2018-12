VIDEO Saková: V lete by sme mohli mať nového policajného prezidenta

Funkčné obdobie policajného prezidenta má byť štvorročné, ale o funkciu sa môže uchádzať na ešte jedno funkčné obdobie. Komisia, ktorá má posudzovať kandidátov do funkcie policajného prezidenta, má mať sedem členov.

Zákon bude platiť od 1. februára a nový policajný prezident by mohol byť zvolený v lete budúceho roka. Novinárom to povedala ministerka vnútra Denisa Saková. Viac sa k téme vyjadruje vo videu. „Účinnosť zákona je od februára budúceho roka, s tým, že sú tam nejaké lehoty na ohlásenie výberového konania, potom sú tam dané nejaké podmienky, potom je tam nejaká časová lehota na predloženie, resp. prihlásenie sa jednotlivých kandidátov do výberového konania. Ja predpokladám, že v lete budúceho roka by sme mohli mať nového policajného prezidenta, ktorý by bol volený touto novou formou,“ povedala ministerka.

Novela upravila aj voľbu šéfa policajnej inšpekcie. „,“ uvádza sa v novele. Funkčné obdobie riaditeľa inšpekcie je štyri roky, pričom tá istá osoba môže byť do funkcie vymenovaná aj druhýkrát.