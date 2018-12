Matečná: Neviem, čo chce kontrolovať misia europarlamentu na Slovensku

Ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná (SNS) nevidí dôvod na kontrolu využívania poľnohospodárskych dotácií na Slovensku z rozpočtu EÚ zo strany delegácie poslancov Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu (CONT). Uviedla to v rozhovore pre TASR po skončení prvej časti dvojdňového zasadnutia Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov v Bruseli.

Europoslanci z výboru CONT sú na kontrolnej návšteve na Slovensku od 17. do 19. decembra. Ich zámerom je preskúmať využívanie eurodotácií v agrosektore. Delegácia navštívi východné Slovensko (17. a 18.12.) a potom sa presunie do Bratislavy, kde má päťčlenná delegácia naplánované stretnutie s ministerkou Matečnou, predstaviteľmi Pôdohospodárskej platobnej agentúry, zástupcami mimovládnych organizácií, investigatívnymi novinármi a tiež so špeciálnym prokurátorom.

„Niet sa čoho obávať,“ uviedla Matečná. „Tá kontrola poslancov z Európskeho parlamentu, ani neviem, čo chcú kontrolovať. Pretože ak si pozrieme problém štyroch žiadateľov na východe republiky, tí majú majetkovo-právny problém k pozemkom v prenájme, to nie je problém, ktorý rieši Pôdohospodárska platobná agentúra ani ministerstvo pôdohospodárstva. To je problém, ktorý patrí do gescie polície, prokuratúry a súdov,“ vysvetlila.

V tejto súvislosti ministerka nevidí dôvod na kontrolu z europarlamentu. Zdôraznila, že za jej pôsobenia ako šéfky agrorezortu, ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka stransparentnilo všetky procesy, ktoré bolo treba objasniť. Dodala, že Pôdohospodárska platobná agentúra zverejňuje podpory, aj priame podpory, aj projektové podpory nad rámec slovenskej i európskej legislatívy a slovenská strana podľa nej komunikuje všetky opatrenia, ktoré vykonáva s Európskym dvorom audítorov a s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF).

„Nevidím dôvod tejto kontroly, ale dobre. Prídu, prijmeme ich a budeme sa ich aj my pýtať na niektoré veci,“ upozornila Matečná.