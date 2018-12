Kiska kšeftoval opakovane s podsvetím a vydržanými pozemkami

Všetko sa mohlo diať bez vedomia pôvodných drobných majiteľov. Kiska kupoval vedome a opakovane vydržané pozemky od firiem a ľudí blízkych podsvetiu. Išlo o firmy a ľudí, ktorí mali kontakty na vtedajšieho popradského mafiánskeho bossa Ondreja Žembu blízkeho Mikulášovi Černákovi a Milana Reichela, ktorý bol tiež spájaný s podsvetím.

Môže ísť o ďalšie podvody na drobných vlastníkoch, a to v štýle podvodu z roku 1999 na zubárovi Jánovi Francovi, ktorý sa nedal zlomiť a spor s Kiskom nedávno na súde v Poprade vyhral. Vplyvní ľudia a firmy pozemky získali pochybným vydržaním po čudných notárskych zápisniciach a pochybných prevodoch na katastri. Kiska takto získal Francov pozemok a aj ďalší pozemok, pri kúpe ktorého videl, že išlo o pochybné vydržanie a bola za tým pochybná skupina ľudí. Išlo o skupinu, ktorá bola v Poprade v danom čase známa kontaktmi s podsvetím. Kiska bol v danom čase v Poprade vplyvný podnikateľ v nebankovom biznise. „Každý čo niečo v Poprade znamenal, danú skupinu vtedy dobre poznal,“ povedal pre Pravdu zdroj, ktorý pozná pomery v Poprade.

Kauzu možného podvodu na Francovi stále vyšetruje Národná kriminálna agentúra (NAKA). Obvinený zatiaľ nebol nikto. Vyšetrovanie sa však podľa zistení Pravdy rozšírilo o ďalšie prípady, za ktorými má byť údajná podtatranská pozemková mafia. Po tom, čo uspel Franc, na NAKA sa obrátili aj ďalší ľudia, ktorí sa cítia byť podvedení.

Kiska tvrdí, že v prípade Francovho pozemku sa ku kúpe dostal náhodou po vzhliadnutí inzerátu v novinách. „Poškodený bol nielen Franc, ale aj ja,“ povedal Kiska. Fakty tomu však nezodpovedajú. Kiska bol zjavne pri tých, ktorí kšeftovali. Kiska totiž v júli 1999, po podvodnom vydržaní Francovho pozemku, ku ktorému došlo len v júni 1999 firmou Agras, kúpil nielen danú parcelu s rozlohou 12-tisíc m2. Agras vydržal v júni 1999 aj ďalšiu parcelu s rozlohou 2-tisíc m2 a tú v júli 1999 získal priamo Kiska. Agras daný pozemok tesne predtým vydržal od firmy Grabo, tá ho ešte na základe privatizácie získala od štátnych majetkov, ktoré pôdu len spravovali. Koľko dostali drobní vlastníci a či neboli poškodení, skúma teraz polícia.

Kiska pri kúpe pozemku od Agrasu musel na liste vlastníctva, ktorý je súčasťou kúpnej zmluvy, vidieť, že Agras ho získal vydržaním len pár dní predtým. Na otázku, či sa mu to nezdalo podozrivé, Kiskov hovorca neodpovedal. Aj v prípade Francovho pozemku Kiska tvrdil, že konal v dobrej viere, aj keď ho kupoval len dva dni po tom, čo ho získal zjavný biely kôň. Ten pred súdnym pojednávaním povedal, že v čase predaja pozemkov staval garáže pre Kisku a poznal ho z videnia. Kiska teda vedel, čo kupuje, od koho a kto bol za tým.

Francov pozemok v katastri Veľkého Slavkova, ktorý mu Kiska po súde musí vrátiť, je na snímke od cesty vľavo. Smerom od cesty vpravo sú ďalšie pozemky, ktoré Kiska získal po vydržaní od pochybnej skupiny ľudí blízkej popradskému podsvetiu. Autor: Tatiana Michalková, Pravda

Kiska o kauze zavádza

V Poprade sa povráva, že v 90. rokoch sa pozemky vo veľkom vydržiavali a tí, čo v Poprade niečo znamenali, si mohli z nich vybrať. „Po prípade pána Franca sa na NAKA obrátili viacerí ľudia s tým, že ich tiež obtiahli. Veď v tom čase neboli vo Veľkom Slavkove žiadne voľné pozemky s výhľadom na Tatry, všetko malo svojich vlastníkov. Išlo sa pochybnými vydržaniami pre vopred vybraných kupcov. Poškodení sa spamätali neskoro, ale podľa vzoru prípadu pána Franca majú možno ešte nejakú šancu,“ povedal pre Pravdu zdroj, ktorý je oboznámený s dianím okolo pozemkov vo Veľkom Slavkove.

Kiska stále tvrdí, že s kauzou nič nemá. „Ja som nikdy nedevelopoval, nekupoval, nepredával,“ povedal prezident v nedeľu v relácii televízie TA3 V politike. Faktom však je, že Kiska kúpil vo Veľkom Slavkove pozemok s rozlohou 12-tisíc m2, ktorý bol krátko predtým, po pochybnom vydržaní Agrasom, odcudzený Francovi. Kiska pozemok kupoval od človeka, ktorý pre neho pracoval. V rovnakom čase kúpil Kiska priamo od firmy Agras 2-tisíc m2 pozemkov tiež tesne po ich vydržaní. Vyplýva to z notárskej zápisnice. Aj Francove pozemky vydržala firma Agras, s vedením ktorej sa Kiska poznal. Ďalej Kiska v rovnakom čase kúpil v Slavkove ďalších osem pozemkov s rozlohou 6-tisíc m2 od firmy Stavrea, ktorej konateľ pracoval pre Kisku a poznal sa s ľuďmi z popradského podsvetia. Spolu išlo pre Kisku o 10 pozemkov so súhrnnou rozlohou asi 20-tisíc m2, čo je asi veľkosť troch futbalových ihrísk. Za Francov pozemok Kiska zaplatil oficiálne v prepočte 1¤800 eur, aj keď jeho hodnota sa odhaduje na milión eur.

Prezidentova kancelária na otázky k možnej demisii pre kauzu neodpovedá

Denník Pravda dal Kiskovi priestor, aby sa k daným súvislostiam vyjadril. Jeho hovorca neodpovedal. Nevyjadril sa ani k otázke, či Kiska neuvažuje, že odstúpi z funkcie, a to vzhľadom na závažnosť zistení v kauze, rozsah a počty pozemkov, ktoré Kiska kupoval opakovane po pochybných prevodoch a vydržaniach od firiem a ľudí blízkych popradskému podsvetiu.

Prezident SR Andrej Kiska. Autor: SITA, Diana Černáková

Kiska medzitým viackrát upravil svoju verziu toho, čo sa v roku 1999 udialo. Na súde v máji najprv tvrdil, že keď sa so sprostredkovateľom zo Stavrea dojednával na kúpe stavebných pozemkov, Kiska spomínal „nejakých 5-tisíc m2“, ten mu ponúkol aj pozemok na druhej strane cesty (Francov). Keďže prvú zmluvu so Stavrea podpísal Kiska dňa 26. 5. 1999, vyplývalo z toho, že Kiska by si bol pozemok prezrieť ešte pred jeho zjavným odcudzením, ku ktorému došlo vydržaním až v júni.

V nedeľu v televíznej debate Kiska už tvrdil, že ho sprostredkovateľ oslovil v súvislosti s pozemkom na druhej strane cesty (Francov) až po zrealizovaní transakcie s firmou Stavrea. Tiež povedal, že od Stavrea vtedy kúpil vyše 6-tisíc m2 na výstavbu rodinného domu.

Kiska na súde hovoril, že do Veľkého Slavkova išiel až na základe inzerátu na predaj stavebných pozemkov firmy Stavrea „na prednej strane Nového času“. Denník Pravda si prezrel archív spomínaných novín od januára 1998 do júla 1999 a žiaden inzerát nenašiel. V nedeľu už Kiska v debate v televízii hovoril len o inzeráte a názov novín nepovedal.

Časť pozemkov kúpil Kiska od firmy Stavrea v máji 1999 a časť druhou kúpnou zmluvou z 13. júla 1999. V rovnaký deň Kiska podpísal aj zmluvu na kúpu pozemkov priamo od Agrasu. Tú Kiska dlhodobo vo vyjadreniach nespomína a aj na súde v máji sa tváril, že o nej nevie, aj keď mu zmluvu Francova advokátka ukázala. „Neviem, nespomínam si,“ povedal na súde zaskočene Kiska k jeho zmluve s Agrasom.

Z lukratívneho pozemku o rozlohe 12-tisíc m2, ktorý Kiska musí vrátiť Francovi, je nádherný výhľad na Tatry. Kiska v lokalite v roku 1999 kúpil ďalších 8-tisíc m2 pozemkov, tie po rozvode získala Kiskova exmanželka. Autor: Tatiana Michalková, Pravda

Kiska zapieral rodinné väzby na Francovu mamu, teraz otočil

Franc dostal pozemok v roku 1998 ako dar od svojho otca, roky ho prenajímal a nemal tušenie o tom, že mu ho niekto vzal. Až v roku 2015 sa náhodou dozvedel, že pozemok vlastní Kiska. Poslal mu list s tým, že asi ide o nejaké nedorozumenie a slušným spôsobom ho požiadal o stretnutie. Kiska mu arogantne odpovedal, že Franc je nedbalý vlastník a on pozemok medzitým už tak či tak vydržal. V nedeľu v televíznej debate sa Kiska snažil navodiť dojem, že to bolo inak. „Slušne som odpísal Francovi, že ak je o tom presvedčený, nech sa obráti na súd,“ povedal. List je súčasťou súdneho spisu a Kiska v ňom naozaj napísal Francovi, že pozemok už aj tak vydržal.

Kiska tiež posledný rok tvrdil, že žiadneho Franca nikdy predtým nepoznal, nevidel a ani o ňom nepočul. Denník Pravda však už po prevalení škandálu vlani na jeseň informoval, že Kiskova a Francova mama spolu vyrastali, neskôr si tykali, Francov otec bol v meste chýrny mäsiar a známy povstalecký hrdina a Kiskova rodina chodila k Francovi ako k zubnému lekárovi. Kiska v nedeľnej televíznej debate spomenul aj Francovu mamu. „Keď som v máji na súde videl Francovu mamu, pochopil som, že sú dvaja poškodení,“ povedal. Francova rodina Kiskovo arogantné správanie a to, že zapieral fakt, že obe rodiny mali roky vzájomné väzby, vnímala ako veľkú krivdu a povýšenectvo zo strany Kisku.

To, že Kiska spor s Francom na súde prehral a rozhodol sa neodvolať, nemení nič na možnej trestnoprávnej rovine. Vyšetrovatelia z NAKA sa zaoberajú tak možným podvodom na Francovi, ako aj možnými ďalšími poškodenými. Preverujú sa aj výpovede na súde, ich korektnosť, respektíve možné krivé výpovede.

