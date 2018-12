Univerzita Komenského je v TOP 300 v sociálnych a humanitných vedách

Ako informovala Lenka Miller z Oddelenia vzťahov s verejnosťou univerzity, v sociálnych vedách patrí UK 293. miesto na svete, čo je postup o 137 miest z bronzovej do striebornej ligy. Najlepšou univerzitou sveta v sociálnych vedách je Stanford University, druhou University of Oxford a tretie miesto patrí Massachusetts Institute of Technology.

V kategórii humanitných vied sa umiestnila UK na 254. mieste a je jedinou slovenskou univerzitou v tomto rebríčku. Oproti minulému roku si polepšila o 31 miest a tak naďalej zostáva v striebornej lige, teda v prvej trojstovke svetových univerzít. Prvé miesto v tejto kategórii obsadila Standford University, druhé miesto patrí University College London a tretie Yale University.

RUR je svetovým rebríčkom, ktorý hodnotí efektívnosť 761 popredných svetových univerzít a poskytuje relevantné informácie o celosvetovom vysokoškolskom vzdelávaní. Všetky univerzity sú hodnotené na základe 20 indikátorov v štyroch základných oblastiach – vzdelávanie, výskum, medzinárodná diverzita (rozloženie) a finančná udržateľnosť.

V tohtoročnom rebríčku najlepších univerzít v týchto oblastiach Univerzita Komenského predbehla aj Masarykovu univerzitu v Brne o viac ako sto miest v každej hodnotenej kategórii.