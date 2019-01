Žitný: Komunikácia Aleny Zs. bola prípravou na vydieranie

Bolo toto odvolanie nutné?

Myslím si, že generálny prokurátor nemal na výber a musel to urobiť. Je zrejmé, že tento typ komunikácie môže človeku v takej vysokej funkcii len uškodiť.

Vanek priznal, že si to uvedomil vtedy, keď bola zadržaná. Keďže bol na netrestnom odbore, necítil konflikt záujmov a neoznámil to.

Domnievam sa, že mal svojho nadriadeného informovať. Mal rátať s tým, že skôr či neskôr sa pri domovej prehliadke alebo kontrole mobilu môže prísť k záznamom z jeho komunikácie. Ak s tým nerátal, tak sa správal neobozretne. Každopádne mal svojho nadriadeného o tom informovať.

Objavili sa informácie, že žena debatovala aj s inými politikmi, niektorí z nich to popreli. O čom vypovedá výber ľudí?

Spektrum týchto verejne činných osôb je samo osebe zaujímavé. Primárne však je, že sa orientovala na ľudí verejne známych. To znamená, že nešlo o náhodu alebo nejaký rozmar človeka, ktorý sa nudí. Podľa mňa šlo o cielene vyberané osoby a komunikácia bola cielená. Zatiaľ môžeme povedať jedine to, že to bola príprava na neskoršiu kompromitáciu týchto ľudí. Či tam bol nejaký generálny projekt, ktorý by mal spoločného menovateľa, to sa zatiaľ z toho, čo vieme, nedá vyčítať. Zaujímavé by bolo ešte vedieť, koľko ďalších verejne známych osôb kontaktovala a ony nezareagovali. Predpokladám, že toto nie sú všetci, s ktorými sa usilovala nadviazať komunikáciu.

Mohla to robiť samostatne alebo pre niekoho pracovala?

Nie je to vylúčené. Je skôr pravdepodobné, že to robila len pre niekoho ďalšieho v pozadí. Dobre sú známe jej kontakty s Marianom Kočnerom, ktorý s podobnými informáciami vie pracovať.

Mohli by takéto správy slúžiť aj na vydieranie?

Keďže išlo o ženu, ktorá oslovovala len mužov, sexuálny rozmer tam, samozrejme, je. Pokiaľ by sa jej z takto oslovených mužov nepodarilo dostať niečo viac, než je bežná nezáväzná, ničím nepodfarbená komunikácia, nič by im nehrozilo. Ak by ale prekročili diskrétnu hranicu a išli ďalej, v budúcnosti by sa to určite dalo použiť na vydieranie. Ľuďom, ktorí sú verejne činní, majú manželské záväzky, deti, to môže veľmi poškodiť. V istej chvíli môžu byť nútení, aby urobili, čo sa od nich bude žiadať, v opačnom prípade budú tieto materiály zverejnené. Znie to síce ako z nejakej hlúpej detektívky, ale život vie byť niekedy ešte hlúpejší.

Právny zástupca Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica vyzval ľudí, ktorí s Alenou Zs. komunikovali, nech sa k tomu priznajú. Ako vnímate takúto výzvu?

Dá sa čítať aj tak, že pán Kvasnica vie o ďalších a snaží sa ich donútiť, aby sa priznali. Alebo je to len o tom, že sú aj iné osoby, o ktorých ani vyšetrovatelia nevedia, keďže s ňou odmietli komunikovať, ale pokus o kontakt tam bol. Ich zoznam by mohol pomôcť vytvoriť lepší obraz o tom, ako pracovala a kde všade smerovali jej záujmy.

Nie je zverejňovanie mien ľudí, ktorí chatovali s obvinenou, vynášaním informácií zo spisu, ktorému sa prokuratúra a polícia snažia brániť?

V tejto chvíli to priamo nesúvisí s vyšetrovaním vraždy Jána Kuciaka a jeho priateľky. Má to skôr politický rozmer, a predpokladám, že zámerom je otvoriť Pandorinu skrinku a rozmetať v tejto krajine, čo sa ešte dá.

Ako by sa k tejto situácii mali postaviť verejne činné osoby, ktorých má táto žena v zozname?

Som rád, že nie som v ich situácii. Je ťažké niekomu radiť. Nemôžeme chcieť, aby sa k tomu postavili rovnako. Je to na každom jednom z nich. Dôležité je, čo všetko v ich komunikáciách zaznelo.