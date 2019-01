Na strednom Slovensku znova vypadávajú dodávky elektriny, situácia na cestách sa zlepšuje

Stredoslovenskí energetici riešia poruchy na úrovni vysokého napätia v obciach Kolárovice (okres Bytča), Dlhá nad Kysucou, Nová Bystrica – časť Vychylovka (všetky okres Čadca) a v žilinskej mestskej časti Vranie. V okrese Martin evidujú energetici problém v Turanoch. Na Liptove sú niektorí odberatelia bez elektriny v obciach Ľubochňa (okres Ružomberok) a Kráľova Lehota – časť Svarín (okres Liptovský Mikuláš). „V Prievidzskom okrese nejde elektrina niektorým odberateľom v Handlovej, konkrétne v mestskej časti Nová Lehota,“ dodal Gejdoš.

Väčšinu porúch spôsobil ťažký mokrý sneh a vietor. „Vo viacerých lokalitách popadali na elektrické vedenie stromy a pretrhali vodiče. Niektoré poruchy sa už elektrikárom podarilo presne lokalizovať, ale časť z nich musia ešte vyhľadať v teréne. Tak ako v predchádzajúcich dňoch im prácu komplikuje ťažko prístupný a rozmočený terén, prípadne vysoká vrstva snehu,“ zdôraznil Gejdoš.

Stredoslovenská distribučná žiada odberateľov o trpezlivosť. „Pracovníci SSD robia všetko pre to, aby obnovili dodávku elektriny pre odberateľov v čo najkratšom čase. V niektorých prípadoch však musia byť trpezliví,“ konštatoval Gejdoš.

Situácia na cestách sa zlepšuje

Po čiastočnom oteplení a znížení intenzity vetra sa situácia na cestách v tatranskom a podtatranskom regióne o čosi zlepšila. Riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marián Barilla uviedol, že naďalej však platí prvý situačný stupeň, pretože viaceré úseky sú ťažko zjazdné najmä pre zúženému profil.

V utorok (15. 1.) vo večerných hodinách v podstate až do polnoci prevládalo veľmi nepriaznivé počasie, husto snežilo a fúkal aj silný nárazový vietor s rýchlosťou 80 až 100 kilometrov za hodinu. V dôsledku toho bola viditeľnosť na niektorých úsekoch takmer nulová a cesty boli zjazdné len veľmi ťažko. Po polnoci sa situácia upokojila, teplota v nižších polohách stúpla nad nulu, takže začalo pršať a sneh na vozovke sa topil.

Vo vyšších polohách naďalej sneží, ale vietor už nie je taký silný, takže nedochádza až k takému zafúkavaniu ciest, ako to bolo v utorok, priblížil aktuálnu situáciu Barilla s tým, že vývoj počasia cestárom pomohol. Dodal, že do terénu vyrazili večer a v noci všetky rezervy vozového parku, celkovo bolo vo výkone 24 sypačov, do nočnej zmeny šli aj štyria traktoristi a tri frézy.

Všetky úseky sa podarilo udržať zjazdné, okrem trasy medzi Štrbou a Šuňavou tzv. chotár, ktorý sprejazdnia, až keď úplne ustane vietor. Väčšina ciest v regióne je momentálne mokrá, vo vyšších polohách môže byť na vozovke kašovitá alebo nafúkaná vrstva snehu. Zatiaľ situačný stupeň neodvolávame, keďže zlé poveternostné podmienky by mali pretrvávať až do obeda. Keď sa počasie ustáli, odvoláme ho. Všetky sypače ostávajú v teréne, budeme jednak udržiavať zjazdnosť tých úsekov, kde ešte sneží a fúka, najmä vo Vysokých Tatrách, na horských prechodoch Branisko, Vernár a Podspády a zároveň budeme rozširovať jazdné pruhy, aby boli štandardne prejazdné, uzavrel Barilla.

Výstraha pred lavínami stále platí

Horská záchranná služba (HZS) upozorňuje všetkých návštevníkov horských oblastí, aby vzhľadom na pretrvávajúce nepriaznivé poveternostné podmienky, zvážili všetky svoje aktivity v horskom a vysokohorskom teréne. „Na hrebeňoch hôr sa miestami očakáva výskyt silného vetra, s priemernou rýchlosťou viac ako 70 kilometrov za hodinu, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť aj okolo 100 kilometrov za hodinu,“ uvádza HZS na svojej internetovej stránke.

Vo Vysokých a Západných Tatrách, Malej Fatre je v stredu veľké lavínové nebezpečenstvo, to znamená štvrtý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. V ostatných pohoriach trvá zvýšené lavínové nebezpečenstvo, teda tretí stupeň. „Očakáva sa aj výskyt stredne veľkých až veľkých spontánnych lavín, ktoré môžu zasiahnuť údolné trasy,“ upozorňuje HZS. V nižších polohách do 1200 metrov nad morom sa na trávnatom podklade pri oteplení počas dňa môžu zosúvať samovoľné lavíny z mokrého snehu. Horskí záchranári zároveň varujú, že vplyvom veľkého množstva napadnutého snehu, pretrvávajúceho sneženia a silného vetra dochádza k lámaniu a padaniu stromov na turistické trasy. Pohyb vo vysokohorskom teréne teda HZS dôrazne neodporúča.