Vo Vysokých a Západných Tatrách trvá zvýšené lavínové nebezpečenstvo

Hlavným lavínovým problémom ostáva previaty sneh z posledného sneženia, ktorý je uložený najmä na záveterných svahy východných, juhovýchodných a južných expozícií, kde vytvoril doskový sneh rôznej tvrdosti, snehové vankúše a preveje. Uvoľnenie doskových lavín, najmä v spomenutých expozíciach, je možné najmä pri väčšom dodatočnom zaťažení. Ojedinele je možný výskyt aj menších a stredných spontánnych lavín na strmých svahoch.

Tendencia lavínového nebezpečenstva zotrváva

V sobotu sa naplno prejavilo ochladenie, teplota vzduchu klesla na –8 až –17°C. Bolo bezvetrie, alebo fúkal len mierny premenlivý vietor s rýchlosťou do 5 m/s. Za posledných 24 hodín pripadlo väčšinou len do 5 cm nového suchého snehu, no počas posledného sneženia (nedeľa – streda) pripadlo 30 – 80 cm snehu, ktorý bol silným severozápadný, vetrom prefúkaný do záveterných, hlavne južných a juhovýchodných svahov a do pásma lesa. Horské hrebene a rebrá sú často vyfúkané do tvrdého snehového podkladu. Na krajoch horských hrebeňov sú vytvorené snehové preveje, ktoré zhoršujú orientáciu a bezpečný pohyb v teréne. Celková výška snehu dosahuje nadpriemerné hodnoty, v stredných polohách je do 180 cm, vo vysokých polohách Tatier dosahuje 150 – 250 cm. Viac snehu na danú nadmorskú výšku je v severozápadných pohoriach (Malá Fatra, Západné Tatry) najmenej vo východnej časti Nízkych Tatier.