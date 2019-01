Vo všetkých pohoriach platí mierne lavínové nebezpečenstvo

Podľa Antona Sedláka zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby sa situácia vplyvom predchádzajúceho oteplenia a následne ochladenia všeobecne zlepšila. „Snehová pokrývka je sadnutá a s výnimkou niektorých strmých svahov všeobecne dobre spevnená,“ uviedol.

Hlavným lavínovým problémom na určitých svahoch ostáva vetrom previaty sneh z posledného sneženia. „Uložený je najmä na záveterných svahoch východných, juhovýchodných a južných expozícií, kde vytvoril doskový sneh rôznej tvrdosti, snehové vankúše a preveje. Uvoľnenie doskových lavín je možné najmä pri väčšom dodatočnom zaťažení,“ upozornil.

V pondelok ráno bolo na horách mrazivé, jasné počasie s dohľadnosťou do 80 kilometrov. Teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od mínus 16 do mínus 12 stupňov Celzia. Prevládalo bezvetrie alebo fúkal mierny vietor severných smerov s rýchlosťou do päť metrov za sekundu.

V hrebeňových oblastiach sú vytvorené snehové preveje, ktoré zhoršujú orientáciu a bezpečný pohyb v teréne. Celková výška snehu dosahuje nadpriemerné hodnoty, v stredných polohách do 180 centimetrov, vo vysokých polohách Tatier dosahuje 150 – 250 centimetrov. Viac snehu na danú nadmorskú výšku je v severozápadných pohoriach (Malá Fatra, Západné Tatry), najmenej vo východnej časti Nízkych Tatier.