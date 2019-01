Ministerstvo vnútra a spravodlivosti nemajú oficiálne informácie o únose Kosíka v Mali

Ministerstvo vnútra SR nedisponuje žiadnymi oficiálnymi informáciami o únose Ľuboša Kosíka v Mali. Uviedol to dnes hovorca ministerstva vnútra Jaroslav Taldík s tým, že napriek tomu prezident Policajného zboru SR Milan Lučanský prijal určité opatrenia, ktoré nemôže rezort vnútra bližšie konkretizovať.

„Ministerstvo spravodlivosti SR naposledy žiadalo o vydanie Ľuboša Kosíka v decembri minulého roka, avšak komunikácia s príslušnými orgánmi v Mali nie je vždy jednoduchá,“ povedal. Taldík nemá informáciu o tom, že by Mali potvrdilo, že Kosík je stále vo väzení. „Určite vieme vylúčiť to, že ministerstvo vnútra by sa akokoľvek podieľalo na prípadnom únose Ľuboša Kosíka,“ dodal s tým, že ministerstvo vnútra prijalo všetky opatrenia, aby Kosíka dostali na Slovensko. „Ďalšie kroky sú na strane ministerstva spravodlivosti,“ podotkol.

Ministerstvo spravodlivosti má podľa štátnej tajomníčky Edity Pfundtner (Most-Híd) zatiaľ informácie o únose exsiskára len z médií. Ako ďalej povedala pre novinárov, nemôže teda poskytnúť oficiálne stanovisko, keďže nemajú k dispozícii oficiálne dôkazy, že čo sa vlastne stalo. Zároveň prisľúbila, že sa rezort justície pokúsi získať informácie od orgánov v Mali. Pfundtner zároveň rázne odmietla, že by ministerstvo mohlo byť do únosu Kosíka zapojené. „Postupujeme vždy zákonnou cestou. Odmietam zo strany ministerstva spravodlivosti nezákonné kroky v tomto smere,“ vyhlásila Pfundtner pre média.

Bývalého príslušníka Slovenskej informačnej služby (SIS) Ľuboša Kosíka uniesli z jeho domu v malijskej metropole Bamako. Informovala o tom Pravda s odvolaním sa na agentúru AFP. „Ľuboš Kosík, môj klient so slovenským občianstvom, bývalý dôstojník v jeho vlasti, bol unesený minulý utorok ozbrojenými mužmi z jeho domu v Bamaku,“ uviedol právnik Youssouf Keita s tým, že už v tejto veci podal trestné oznámenie. O pôvode a motívoch únoscov neprináša AFP žiadne informácie.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zatiaľ nemá potvrdenú zo strany oficiálnych úradov Mali informáciu o únose Ľuboša Kosíka. Uviedol to hovorca slovenského rezortu diplomacie Boris Gandel.

Zo Slovenska Kosík ušiel tesne pred tým, než ho súd uznal za vinného a odsúdil na štrnásť rokov väzenia a pokutu 100-tisíc eur za falšovanie zmeniek v hodnote 2,4 milióna eur. Kosíka zadržali v Mali v novembri 2016 na základe medzinárodného zatykača. Vo väzení tam strávil dva roky. Slovensko požiadalo o jeho vydanie. Vlani v novembri ho však prepustili.