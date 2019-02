Hrnko: Žumpa je slabé slovo! Vytiahnuť údaje zo spisu a v médiách ukázať prstom na niekoho

Antonovi Hrnkovi (SNS) pripadá všetko čo sa od začiatku deje okolo vyšetrovania vraždy novinára viac ako spravodajská hra. Gábor Grendel (OľaNO-NOVA) hovorí tiež o možnej spravodajskej hre. Nebola by to jediná spravodajská hra zoskupenia, ktoré sledovalo novinára Jána Kuciaka, dodáva Grendel. Politici reagujú na to, že Alena Zs. mala v súvislosti s vraždou novinára označiť Jaroslava Haščáka z Penty.