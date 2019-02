VIDEO: Hromadná havária v Bratislave zablokovala hlavný ťah

Bratislava v pondelok ráno bez nehôd ako tak prežila kolóny súvisiace s novými dopravnými obmedzeniami. Hromadná nehoda však nastala okolo obeda a to na Pražskej ulici. Ide o hlavný ťah medzi centrom a výpadovkou v smere na diaľnicu D2 do Česka. K nehode viacerých áut došlo v smere do centra.