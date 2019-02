Vymenuje Kiska nového predsedu Ústavného súdu?

Podpredseda SNS Anton Hrnko dúfa, že z druhej voľby už vzídu noví kandidáti na sudcov. Pomôcť by podľa neho mala zmena voľby z verejnej na tajnú, ktorú sa v prvom kole snažil neúspešne presadiť Smer. Po tomto nezdare poslanci najsilnejšej strany bojkotovali voľbu. Šéf Smeru Robert Fico hovoril dokonca o vypovedaní koaličnej zmluvy. „Rozpad vlády ani predčasné voľby určite nehrozia. Myslím si, že tajná voľba je jediná cesta, ako sa dopracovať k výsledku. Mali by sme dodržiavať dohodnutú líniu, že pri personálnych otázkach sa volí tajne. SNS má vôľu sfunkčniť minimálne jeden ďalší senát a plénum Ústavného súdu. Sme preto pripravení rokovať,“ povedal Hrnko.

VIDEO: Aká úloha čaká prezidenta Kisku avizoval ešte minulý týždeň pred druhým neúspešným kolom voľby kandidátov na ústavných sudcov Eduard Bárány z Ústavu štátu a práva SAV.

Podpredseda poslaneckého klubu strany Smer Martin Glváč povedal, že úspešnosť zvolenia kandidátov bude závisieť od rokovaní, ale aj prihlásených uchádzačov. „My budeme presadzovať tajnú voľbu,“ trvá na svojom strana Smer. Či sa medzi uchádzačov opäť pridá aj predseda strany, ktorý nakoniec kandidatúru stiahol, Glváč nepovedal. Pritom práve Fica, ktorý mal záujem o post predsedu súdu, navrhol.

Z verejnej voľby môže ustúpiť aj Most-Híd. „Budeme o tom rokovať, ale pre nás je hlavne dôležité, aby boli nejakí kandidáti zvolení. Keď bude dohoda na menách, je pre nás druhoradé, aká bude forma voľby. Keď ale nebude dohoda, to je iná vec,“ vysvetlil predseda poslaneckého klubu Tibor Bastrnák.

Ústavný súd bude minimálne dva mesiace paralyzovaný. Jeho predsedníčka Ivetta Macejková, ktorá spolu s ďalšími ôsmimi sudcami v sobotu vo funkcii skončila, cez víkend informovala, že zmenili rozvrh práce tak, aby štyria zostávajúci vytvorili aspoň jeden funkčný senát. Tvoria ho Jana Baricová (predsedníčka senátu), Miroslav Duriš, Jana Laššáková a Mojmír Mamojka.

Jediný senát sa bude venovať sťažnostiam fyzických osôb a právnických osôb. Medzi zvlášť súrne veci, ktoré by mal vybavovať, patrí vydávacia väzba a prípady, kde je obmedzená osobná sloboda, alebo veci týkajúce sa detí.

Súd nebude môcť riešiť prípady, v ktorých rozhoduje minimálne sedemčlenné plénum. „Nebude sa môcť zaoberať súladom zákonov či nariadení vlády s ústavou, prieskumom súladu s ústavou pri predmete referenda či uznesení o zrušení amnestie alebo milosti, volebnými vecami,“ spresnila Lucia Berdisová z Ústavu štátu a práva SAV.

Prezidentova úloha v kreovaní Ústavného súdu spočíva len vo vymenovaní polovice kandidátov na sudcov. Andrej Kiska však avizoval, že tento týždeň pôjde do Košíc, kde oznámi ďalší postup, ako zabezpečiť provizórne fungovanie súdu. Podľa informácií denníka Pravda by sa tak malo stať vo štvrtok. Bývalý podpredseda Ústavného súdu Eduard Bárány si myslí, že prezident sa chystá jedného zo štyroch sudcov vymenovať za predsedu súdu. Kancelária prezidenta to nechcela potvrdiť. „Prezident sa vyjadrí osobne v Košiciach,“ dodal jeho hovorca Roman Krpelan.

Fungovanie súdu je na kratší čas zabezpečené aj bez vymenovaného predsedu. „Aj v prípade, že prezident nič neurobí, do vedenia súdu podľa zákona nastupuje vekom najstarší sudca,“ vysvetľuje Bárány.

Ivetta Macejková sa pri svojom odchode poďakovala sudcom i všetkým zamestnancom kancelárie súdu. Zdôraznila tiež, že za 12 rokov na súd prišlo 148 941 podaní. Až 148 256 z nich bolo vybavených, pričom vyriešiť nestihli len 685 podaní.

Záujemcov o miesto ústavného sudcu môžu oprávnené organizácie navrhovať do 5. marca. Parlament by mal začať 18 kandidátov voliť na schôdzi, ktorá sa začne 26. marca. Kandidáti, ktorí sa nezapojili do voľby, by mali ešte predtým prejsť verejným vypočutím pred Ústavnoprávnym výborom. Výbor má vypočúvanie podľa jedného z jeho členov Ondreja Dostála (SaS) naplánované na štvrtok až sobotu 21. – 23. marca.

