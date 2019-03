Pellegrini nevylúčil predčasné voľby, ale nechce ich

"Iba parlament môže rozhodnúť o tom, či budú voľby v inom termíne, ako je marec 2020. Pevne verím, že máme ešte čo ponúknuť. Želal by som si voľby v marci 2020. Ale je pre mňa dôležitejšie poskytovať profesionálny a kvalitný výkon a slúžiť ľuďom. Ak sa to nebude dať, tak zostať vo vláde len za účelom zachovanie moci do marca 2020, nie je to najlepšie pre Slovensko,“ odpovedal Pellegrini na otázku Pravdy o možných predčasných voľbách.

Premiér tvrdí, že ho vyrušuje, že vznikajú konflikty pri témach, ktoré nie sú také dôležité pre krajinu. Týka sa to aj sporu o rokovaniach o obrannej spolupráci s USA, ktorá by mal Slovensku priniesť 105 miliónov dolárov, ale koaličná SNS ju odmieta.

"Zdá sa mi, že niekto sa snaží účelovo túto tému vytiahnuť. Žiadna strata suverenity nám nehrozí. Je to zástupný problém. Máme iné problémy, ako riešiť polorozjednanú zmluvu s USA. Už ma to pomaly prestáva baviť,“ povedal Pellegrini.

Premiér si pozval na koberček rozhašterených ministrov

Premiér Pellegrini si v piatok popoludní pozval na koberček ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (Smer) a ministra obrany Petra Gajdoša (SNS). Riešili rezortné rozpory, ktoré sa týkajú prijatia americkej pomoci vo výške 93 miliónov eur na modernizáciu vojenských letísk v Kuchyni a na Sliači.

Stretnutie trvalo asi hodinu a podľa premiéra sa dohodli, že zmluva medzi SR a USA musí zaručovať neporušenie podmienok suverenity Slovenska, jej zákonov a Ústavy SR. Podľa Pellegriniho zmluva nie je mandátom na pobyt zahraničných vojsk na území Slovenska.

Pohľad SNS a Mosta-Híd

Na slová premiéra zareagovala v piatok popoludní koaličná Slovenská národná strana (SNS). „Predseda vlády pre nás nepochopiteľne podceňuje problematiku prítomnosti Ozbrojených síl USA na území Slovenska, tak ako podceňoval aj Globálny pakt. Zabúda, že nie je predsedom vlády len pre ministrov svojej politickej strany a mal by objektívne pristupovať ku všetkým rezortom,“ informovala Zuzana Škopcová z Kancelárie predsedu SNS Andreja Danka.

Koaličná strana Most-Híd sa v súčasnosti nesústreďuje na úvahy o predčasných voľbách, ale na nachádzajúcu schôdzu NR SR, najmä na úspešnú voľbu ústavných sudcov, uviedla pre Pravdu hovorkyňa strany Klára Debnár.

„Na rozdiel od Petra Pellegriniho nás vyrušuje, že pri takých dôležitých otázkach, ako obranná spolupráca SR s USA a poskytnutie finančnej pomoci na rekonštrukciu vojenskej infraštruktúry našim spojencom neinicioval rokovania na úrovni koaličnej rady. Taktiež nás vyrušuje nedostatočná aktivita premiéra v otázke voľby ústavných sudcov, o čom v koalícii stále nie je dohoda,“ povedala za Most-Híd Debnár.

Pellegrini k téme volieb

Predseda vlády sa vyjadril aj k prezidentským voľbám. "Koaličná zmluva, aby som bol spravodlivý, nezaväzuje koaličných partnerov podporovať spoločných kandidátov. Na toto má Most-Híd právo. Ale priznám sa, že by som čakal, že Most-Híd ako náš koaličný partner a vzhľadom na kvalitu nami podporovaného kandidáta, odporučí voliť Maroša Šefčoviča, nie Zuzanu Čaputovú. Bol som nemilo prekvapený tým, ako sa zachoval Most-Híd. Poviem to veľmi otvorene,“ uviedol v Bruseli slovenský premiér Peter Pellegrini.

"Budeme si musieť povedať, kam to speje. Vnímam situáciu v koalícii. Chápem, že niekto smeruje vývoj preferencií a niekto vidí na nejakom horizonte, v kratšom či dlhšom, nejaké voľby. Na prvom mieste by však mali stáť záujmy Slovenska,“ vyhlási Pellegrini.

Podľa Kláry Debnár koaličná zmluva v tejto oblasti Most-Híd nezaväzuje. „Spomedzi kandidátov postupujúcich do druhého kola prezidentských volieb Most-Híd oslovil Zuzanu Čaputovú, ako tú, ktorá okrem Bélu Bugára oslovila príslušníkov národnostných menšín,“ dodala k podpore Čaputovej.