Po jarnom víkende príde krátke ochladenie

Jar je tu. Nielen počasím, ale aj oficiálne. „Astronomická jar sa začala v stredu presne o 22.58,“ spresňuje klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave. V uliciach jar vítajú predavači snežienok a fialiek. „Začínajú kvitnúť marhule a broskyne, je to však skoro na ovocné dreviny,“ pokračuje klimatológ. Vysvetľuje, že takéto počasie by sme mali zažívať až o mesiac neskôr, príroda však na skorší nástup tepla už zareagovala. „V marci sme zatiaľ nezaznamenali podpriemerné hodnoty teploty vzduchu,“ hovorí.

Tohtoročný marec môže dokonca patriť k najteplejším marcom v histórii. Od 1. do 21. marca na bratislavskom letisku dosiahla priemerná denná teplota 8,1, na východnom Slovensku v Stropkove 5,8 stupňa. „V marci 2014 bola priemerná denná teplota v Bratislave na letisku 9,6 a v Stropkove 7,4 stupňa,“ dopĺňa Faško.

Pre prvé tri marcové týždne je typické aj sucho, najmä na východe Slovenska. V Košiciach do 21. marca spadlo iba 5, v Trebišove 7, v Spišských Vlachoch 5, v Čaklove 6 a v Bardejove 10 milimetrov zrážok. No oveľa lepšie to nevyzerá ani v ďalších lokalitách. V Bratislave v Mlynskej doline namerali 32, na Kolibe 33 a na letisku 27 milimetrov. V neďalekých Piešťanoch okolo 20, v Nitre ešte menej – iba 18 milimetrov zrážok.

„Aj predchádzajúce mesiace trpeli nedostatkom zrážok, od 1. decembra do 21. marca sa úhrny pohybujú iba okolo 50 milimetrov, na niektorých miestach nedosiahli ani toľko,“ zdôraznil Faško. Za štyri mesiace – od 1. decembra do 21. marca – v Gánovciach namerali 45, v Prešove 51, v Košiciach 61 a v Trebišove 78 milimetrov. V zime bola v týchto oblastiach nepravidelná snehová vrstva, aj to len tenká, a v týchto dňoch sa im zrážky vyhýbajú.

V prvých dňoch začínajúceho sa týždňa vlahový deficit zrejme nedobehneme. „Očakávame prechodné ochladenie, od nedele večera do prvej polovice týždňa. Môžu sa vyskytnúť zrážky, nebudú však výrazné,“ konštatuje Faško. Vyskytnúť sa môžu aj slabé nočné a ranné mrazíky.

V druhej polovici týždňa sa presadí vplyv tlakovej výše a opäť si užijeme teplo a slniečko. Podľa klimatológa ešte nemôžeme hovoriť o skorom nástupe leta, hoci teploty by tomu aj mohli nasvedčovať. „Počasie sa v apríli môže zmeniť a začne pršať. Vlani o takomto čase bolo ešte chladno a prudko sa oteplilo začiatkom apríla. V tomto roku máme teplo od polovice februára, aj v tento víkend čakáme 20-stupňové teploty. A tie budú asi s pribúdajúcim časom ešte rásť,“ mieni Faško s tým, že pravú letnú teplotu, teda nad 25 stupňov, môžeme čakať začiatkom apríla. Minulú nedeľu k nej veľa nechýbalo, v Hurbanove totiž namerali 22 stupňov.

Posun v počasí sa nedá nevšimnúť. Zelená tráva, jarné kvety, pučiace stromy. Začala sa už peľová sezóna, čo už zrejme pocítili alergici. Klimatológ však hovorí, že s veľkými prácami v záhradách by sme mali ešte počkať. „Vysievanie hrachu môže začať, ale s vysádzaním zemiakov by som počkal na koniec marca, začiatok apríla,“ radí Faško. Vysvetľuje, že rastliny sú prispôsobené klíme, ktorá je iná ako tá, ktorú máme práve teraz. „A vysoké teploty zapríčiňujú skoré kvitnutie, hrozí však, že budúcu úrodu ešte môže poškodiť mráz, ktorý býva v ďalších mesiacoch,“ uzatvára.