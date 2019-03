Rozkol v strane Pellegrini nevníma, prioritou je dôstojne dovládnuť

Pellegrini v relácii hovoril o situácii v Smere aj o vzťahu s predsedom strany Robertom Ficom. Jeho nedávne výstupy na adresu médií vnímal len z diaľky, keďže bol na východe Slovenska a následne v Bruseli. Nevníma, že by bol v Smere nejaký rozkol, ale zároveň pripomenul, že ich strana nikdy neperie špinavú bielizeň na verejnosti, ale vydiskutujú si to „doma“. Okrem toho avizoval, že po prezidentských voľbách čakajú stranu diskusie na tému ako ďalej. „Určite nás čakajú po voľbách diskusie, ako ďalej pokračovať. Ak chceme byť naďalej najúspešnejšia strana v dejinách Slovenska, musíme sa porozprávať, ako sa prispôsobiť novej dobe,“ povedal Pellegrini. Otázka možného nového predsedu podľa neho na stole nie je. Pokiaľ ide o Ficove slová na adresu médií, ktorým chce predseda strany vyhlásiť vojnu, Pellegrini zareagoval, že strana Smer sa bude brániť, ak o nej budú písané nepravdy, klamstvá.

Na tému situácie v koalícii Pellegrini uviedol, že sa mu nepáčia odkazy cez médiá a chce, aby vládna koalícia prinášala v prvom rade výsledky a riešenia problémov, ktoré ľudí trápia. „Mne v regióne nikto nerozpráva, že ich trápi nejaká zmluva. Chcú chodiť do dobre vybavenej nemocnice, deti chcú poslať do školy s dobrými učiteľmi, chcú cesty. Chcem, aby moja vláda podávala profesionálny výkon, nie, aby sa nechávala vťahovať do pseudokáuz. Chcem, aby sme prinášali výsledky, za to dostávame výplatu, nie za doťahovanie sa,“ povedal premiér. Ak by toto nefungovalo, podľa neho nemá zmysel pokračovať. „Ak to nebude prinášať výsledky, ja si viem predstaviť z politiky odísť. Nebudem sa držať stoličky len preto, aby som bol premiér rok a osem mesiacov, namiesto rok a šesť mesiacov. Je veľmi oslobodzujúce byť slobodný pri výkone práce,“ vyhlásil premiér. Situáciu dramatizovať nechce, prioritou je dovládnuť do riadneho termínu volieb v marci 2020. „Len si dajme pozor, aby sme nenatiahli tú tetivu na luku tak, že praskne,“ dodal.

Témou diskusie bolo aj napätie so Slovenskou národnou stranou pre návrh zmluvy o obrannej spolupráci s USA. Premiér vysvetlil, že ešte žiadna zmluva nie je na stole, rokuje sa len o návrhu. „Neexistuje finálny text, je to more červených, zelených a modrých pripomienok. Ak bude na stole finálny text, bude musieť ísť do Bezpečnostnej rady SR, na vládu a potom do Národnej rady,“ vysvetlil legislatívny proces návrhu zmluvy. Preto, kým nie je jasné, čo v zmluve bude, mu príde zbytočné vyhlasovať, či niekto odíde, alebo neodíde z koalície. Zdôraznil, že v utorok bude o podmienkach pokračovania rokovaní hovoriť aj Koaličná rada. Podmienky sú, že dohoda nesmie zasiahnuť do suverenity SR, nesmie porušiť ústavu a zákony SR. Takisto nemôže dávať mandát na prítomnosť vojakov na území SR a výstavbu projektov, o ktoré nemá Slovensko záujem. Nevidí ale dôvod, prečo by americké peniaze nemohli ísť na rekonštrukciu pristávacích dráh na vojenských letiskách.

Pokiaľ ide o výročie jeho vládnutia, ktoré bolo v piatok 22. marca, povedal, že to ubehlo ako voda. „V piatok, keď mi to kolegovia pripomenuli, som si uvedomil, čím všetkým sme si prešli,“ okomentoval prvý rok na poste predsedu vlády. „V politike neviete nič vylúčiť, ale dám tomu všetko, aby sme dôstojne dovládli,“ odpovedal na otázku, či bude aj druhé výročie jeho vlády. Potvrdil, že ešte stále vníma polarizáciu v spoločnosti. Za riešenie polarizácie považuje riešiť problémy ľudí. „Aby si ľudia mohli povedať, že možnože nás nemajú radi, ale vidia, že aspoň niečo robíme,“ dodal.

Zmluva musí spĺňať podmienky

Ak by mala byť zmluva o finančnej pomoci z USA na opravu slovenských vojenských letísk, či akákoľvek podobná zmluva prijatá, musí spĺňať presne stanovené podmienky.

Ak by bola pre Slovensko takáto či podobná zmluva nevýhodná, tak by premiér podľa svojich slov nikdy ani nedovolil zaradiť ju na rokovanie vlády.

K vyhláseniam či rozhodnutiam o vystúpení z koalície by malo podľa Pellegriniho dôjsť až vtedy, keby existovalo definitívne znenie zmluvy, kde by už ani jedna strana nevedela nič zmeniť. Tiež zdôraznil, že na to, aby akákoľvek zmluva s podobným znením bola prijatá, musí prejsť dlhým a kompletným procesom.

Pripomenul, že rokovanie Koaličnej rady je dohodnuté na utorok (26. 3.). Od jej výsledku sa budú odvíjať ďalšie kroky súčasnej vládnej koalície.

Rokovania podľa Pašku nemôžu pokračovať

Rokovania o Dohode o obrannej spolupráci s USA nemôžu pokračovať. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to vyhlásil podpredseda Zahraničného výboru Národnej rady (NR) SR a podpredseda SNS Jaroslav Paška.

Poslanec podľa svojich slov nerozumie, prečo premiér Peter Pellegrini v piatok (22. 3.) po rokovaní s ministrami hovoril o podmienke, že zmluva nesmie byť mandátom na akúkoľvek prítomnosť vojenských síl USA na území Slovenska. „Tá zmluva má už v názve, preambule, napísané, že je to zmluva o pôsobení a prítomnosti ozbrojených síl USA,“ tvrdí Paška. Ak by boli splnené premiérove podmienky, podľa Pašku by zo zmluvy ostal len prázdny papier.

„Chceme, aby sa nepokračovalo v rokovaní o tejto zmluve bez mandátu Koaličnej rady a bez spoločenského mandátu. Ak pán Pellegrini usúdi, že je to nad rámec jeho ochoty, že má iné záujmy ako SNS v tejto oblasti a že chce pokračovať v rokovaniach, bude problém,“ avizoval Paška. Napriek tomu sa podľa jeho slov zatiaľ strana nechystá do volieb. Odmieta preto, že by túto tému riešila pre preferencie.

Paška je tiež presvedčený, že minister zahraničných vecí zatiaľ nemá na rokovanie o takejto zmluve mandát. Keďže nie je v programovom vyhlásení vlády, mala by o nej rozhodnúť Koaličná rada. S tým nesúhlasil Paškov oponent v diskusii, člen Zahraničného výboru NR SR Peter Osuský z opozičnej SaS, ktorý zdôrazňuje, že zmluvu musia schváliť poslanci NR SR. „Môžme tú zmluvu zobrať, alebo nechať tak, ale rozhodne o tom parlament, nie deväťpercentná strana,“ vyhlásil.

Osuský si zároveň myslí, že Slovensko je v súčasnosti neobranyschopné a svoj vzdušný priestor by samé nedokázalo ubrániť ani pol minúty. „Teraz niekto prichádza s jasnou ponukou pomôcť nám z tejto nedôstojnej situácie. A my hovoríme o suverenite. Nemyslím si, že by suverenita Slovenska bola akokoľvek ohrozená tým, čo prejde hlasovaním nášho parlamentu,“ poznamenal.

Poslanec sa tiež ohradil proti Paškovmu tvrdeniu, že zmluva je len pre potreby USA. „Ak si niekto myslí, že obyvateľ Alabamy alebo Georgie sa má lepšie a je pokojnejší vtedy, ak je v Kuchyni rozšírená letisková plocha, tak je to omyl,“ konštatoval poslanec, podľa ktorého sú americké investície v záujme slovenskej bezpečnosti.

SNS chce Ficovo vyjadrenie

Pre SNS tiež nie je podstatné, čo rozpráva Pellegrini v diskusných reláciách, ale čo povie na Koaličnej rade predseda Smeru Robert Fico. Informovala o tom riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová.

„To, čo rozpráva Peter Pellegrini v reláciách, pre nás nie je podstatné. Stal sa predsedom vlády SR zhodou náhod. Jeho osobný názor nemá žiadnu politickú relevanciu. Dôležité je, ako sa vyjadrí na Koaličnej rade predseda Smeru Robert Fico,“ napísala SNS, ktorá premiérove slová označila za „mediálne útoky“.

