Exsiskár Peter Tóth vypovedá na NAKA

Bývalý novinár a bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby (SIS) Peter Tóth prišiel vypovedať na Národnú kriminálnu agentúru (NAKA) v Nitre. Priviezli ho na aute policajti z NAKA. V oranžovej mikine a šiltovke na hlave vstúpil o 8.15 h do budovy.

Na svojom webe o tom informujú tvnoviny.

Tóth začiatkom marca potvrdil, že bol utajeným svedkom v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Oznámil, že už ďalej nebude utajeným svedkom, vypovedať bude ako obyčajný svedok pod svojím menom. „Výpoveď svedka pod svojou identitou má väčšiu váhu v trestnom konaní a ja chcem, aby boli vrahovia Jána Kuciaka potrestaní,“ povedal Tóth s vysvetlením, že chce uľahčiť prácu orgánom činným v trestnom konaní.

Potvrdil, že sprostredkoval sledovanie novinárov, ale on sám ho nevykonával. Ján Kuciak bol podľa neho sledovaný na prelome septembra a októbra 2017, teda niekoľko mesiacov pred vraždou, Tóth však odmieta, že by to súviselo s prípravou vraždy. Zdôraznil, že v celom prípade má len postavenie svedka a nie je v postavení spolupracujúceho obvineného.

Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára 2018 v dome vo Veľkej Mači výstrelmi z pištole kalibru 9 milimetrov. Za jeho vraždu zaplatil objednávateľ minimálne 70 000 eur. Obvinených je doposiaľ päť osôb – Alena Zs., ktorá mala za objednávku Kuciakovej vraždy zaplatiť, Tomáš Sz., ktorý mal strieľať, Miroslav M., ktorý ho mal na miesto činu doviezť, Zoltán A. ako sprostredkovateľ. Vyšetrovateľ protizločineckej jednotky NAKA obvinil 8. marca z objednávky vraždy novinára a jeho partnerky aj Mariana Kočnera. Všetci sú vo väzbe.

