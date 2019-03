Svidník chce späť pôrodnicu

Nemocnica s poliklinikou Svidník patrí do siete spoločnosti Svet zdravia.

Opätovné otvorenie pôrodnice v nemocnici vo Svidníku by si priali niektorí župní poslanci, prešovský župan Milan Majerský i primátorka Svidníka Marcela Ivančová.

Súkromná spoločnosť zrušila oddelenie 17. decembra 2018. Zdôvodnila to nízkym počtom pôrodov a nedostatkom zdravotníckeho personálu. Ešte pred zatvorením pôrodnice sa Svidníčania búrili a zablokovali v meste dopravu. Ani to im nepomohlo zvrátiť rozhodnutie firmy.

V priestoroch zrušeného gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Nemocnici s poliklinikou Svidník, a. s., ktorá patrí do siete spoločnosti Svet zdravia, je dočasne umiestnené chirurgické oddelenie, ktorého pôvodné priestory prechádzajú rekonštrukciou. Nemocnica chce v priestoroch chirurgie umiestniť rozšírenú neurológiu a zriadiť nové rehabilitačné lôžka. "Tie vyžadujú ešte zazmluvnenie zo strany zdravotných poisťovní, s ktorými už prebiehajú rokovania,“ konštatoval Tomáš Kráľ, hovorca siete nemocníc Svet zdravia.

Pôvodne chcel Svet zdravia zatvoriť svidnícku pôrodnicu vo februári 2018. Ešte začiatkom minulého roka sa zainteresované strany dohodli, že podmienkou na zachovanie oddelenia bude, aby bolo zabezpečených 500 pôrodov. „Bolo ich približne štyristo, s tým, že rok predtým ich bolo 352. Je vidieť, že tam je nárast,“ uviedol na februárovom zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja Ján Vook, poslanec za okres Svidník. Stanovisko k ukončeniu činnosti pôrodnice vo svidníckej nemocnici bolo podľa hovorcu Kráľa prijaté na základe zodpovedného zhodnotenia počtu pôrodov, ktoré sú jasne dokladované, a s ohľadom na bezpečnosť pacientov. „Považujeme ho za nemenné,“ uviedol Kráľ.

Zrušenie oddelenia mrzí aj primátorku Ivančovú, podľa ktorej mesto vystupovalo aktívne a snažilo sa využiť všetky legálne a dostupné prostriedky, aby zabránilo zatvoreniu pôrodnice. „Cítime na matrike veľký problém, nemáme narodené deti vo Svidníku, čo nás mrzí. Treba si ale uvedomiť, že prevádzkovateľ nemocnice je súkromný. My môžeme prosiť, žiadať a vyzývať, no sami oddelenie otvoriť nemôžeme. Ak sa ale prehodnotí celý proces a ukáže sa, že je možné ju otvoriť, radi to privítame,“ uviedla Ivančová.

Zrušenie pôrodnice mierne pocítila aj záchranná služba, pretože rodičky treba previezť do najbližších nemocníc. „Čo sa týka prevozov k pôrodom, ich počet sa nezvýšil, no predĺžil sa čas, kedy je ambulancia blokovaná pre výjazd k iným prípadom. Prípad, kedy rodila mamička v ambulancii záchrannej zdravotnej služby, sme od zatvorenia pôrodnice vo Svidníku nemali,“ uviedla Katarína Načiniaková, hovorkyňa skupiny Falck.

Poslanci župy vyzvali Svet zdravia na opätovné otvorenie gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia a novorodeneckého oddelenia vo svidníckej nemocnici. Župan Majerský zaslal list spoločnosti, ktorý obsahuje žiadosť o začatie rokovaní na túto tému. „Krajská samospráva bude vyvíjať úsilie na zvrátenie situácie v nemocnici vo Svidníku aj v rámci ďalších neformálnych rokovaní,“ uviedla Daša Jeleňová, hovorkyňa kraja.

Zachrániť pôrodnicu vo Svidníku ešte pred jej zatvorením sa na pôde župy pri stretnutí so zástupcami Sveta zdravia pokúšali okrem primátorky Svidníka aj jej kolegovia zo Stropkova a z Giraltoviec, ktorí navrhovali možnosť spolufinancovania oddelenia. „Táto ponuka nebola prijatá s tým, že rozhodnutie akcionárov nie je motivované finančnou bilanciou oddelenia, ktoré bolo v čase ukončenia činnosti dokonca v miernom zisku,“ uviedla Jeleňová.

Ministerstvo zdravotníctva uisťuje, že svidnícka nemocnica má v danom regióne svoje pevné a stabilné miesto. „Bude patriť do minimálnej siete s dostupnosťou pacienta maximálne do 30 minút. Prevádzkovať bude interné lôžka, neurológiu, chirurgiu a oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny. Obavy o existenciu nemocnice vo Svidníku považuje rezort za absolútne neopodstatnené,“ informovala Zuzana Eliášová, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva.