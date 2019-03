Ak bude zlyhávať fungovanie vlády, predčasné voľby by podľa Kisku boli prínosom

Občania našej krajiny dali v posledných parlamentných voľbách mandát tomuto parlamentu, ktorý si vytvoril vládnu koalíciu. A občania by očakávali, že parlament bude fungovať na obdobie, na ktoré bol zvolený. Novinárom to v pondelok povedal prezident SR Andrej Kiska na margo témy predčasných volieb, o ktorých sa v poslednom čase v koalícii hovorí.

„Ak by ale dochádzalo k zlyhávaniu z pohľadu fungovania vlády, určite by som aj ako prezident povedal, že predčasné voľby by boli prínosom. Ale či k tomu dôjde alebo nie, to je otázka pre vládnu koalíciu,“ odkázala hlava štátu. Kiska očakáva, čo sa bude diať v najbližšom období. „V utorok (26. 3.) zasadne Koaličná rada. Problémy v koalícii boli aj v minulosti, a nie malé, a viedli sa aj diskusie o predčasných voľbách,“ pripomenul.

Prezident sa nevyhol ani téme svojej politickej budúcnosti. Zopakoval, že sa vyjadrí po 15. júni, keď sa mu skončí mandát. A to bez ohľadu na to, či budú predčasné voľby alebo nie.

Premiér Peter Pellegrini sa v piatok (22. 3.) vyjadril, že vládna koalícia sa začína odkláňať od svojich priorít. Pevne verí, že jeho vláda ešte má čo ponúknuť, a želal by si voľby v marci 2020. „Ale pre mňa je dôležitejšie poskytovať kvalitný a profesionálny výkon a slúžiť ľuďom. A ak sa to nebude dať, tak silou-mocou len s cieľom zachovať si moc a funkciu zostať až do marca 2020 vo vláde nie je to najlepšie pre Slovensko,“ skonštatoval.

V sobotu (23. 3.) na premiérove slová zareagovala SNS. „Sme sklamaní, že predseda vlády uprednostňuje predčasné voľby. Ak to považuje za jediné riešenie, jeho návrh podporíme,“ napísali. Most-Híd odkázal, že o tom treba hovoriť na Koaličnej rade.

VIDEO: Premiér Pellegrini si v piatok popoludní pozval na koberček ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (Smer) a ministra obrany Petra Gajdoša (SNS). Riešili rezortné rozpory, ktoré sa týkajú prijatia americkej pomoci vo výške 93 miliónov eur na modernizáciu vojenských letísk v Kuchyni a na Sliači.