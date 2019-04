Europoslankyňa Smeru Smolková: Pellegrini by bol perfektný predseda strany

"Patrím k zakladajúcim členom. Po vražde Jána Kuciaka sa Slovensko zmenilo. Musíme to pochopiť a ospravedlniť sa ľuďom za to, čo sa stalo. Pretože, aj keď sme to priamo nezapríčinili, tak sme vytvorili možno možnosti pre tých ľudí, ktorí sú dnes už obvinení a obžalovaní z vraždy Jána Kuciaka a jeho priateľky. Vytvoril sme im prostredie, v ktorom mohli konať a podľa mňa už dávno mali byť zavretí a možno by sa to nestalo,“ vyhlásila Smolková.

Politička tvrdí, že asi mali nastať aj zmeny v Smere, čo sa týka funkcionárov. "Sme demokratická strana a demokraticky si ich zvolíme. Odkedy som v strane Smere presadzujem, že je potrebné dať priestor mladšej generácii. Naši voliči sú širokospektrálni. Musíme to rozložiť. Chodím po Slovensku a vidím veľký potenciál, ktorý má premiér Peter Pellegrini. V budúcnosti by bol perfektný predseda strany,“ povedala Smolková, podľa ktorej bude ďalej hovoriť svoje názory. "Neobávam sa nikoho. Poviem, čo si myslím. Prehrali sme prezidentské voľby. Prehrali by sme aj s iným kandidátom, ako bol pán Maroš Šefčovič, lebo značka Smer ho jednoznačne diskvalifikovala,“ myslí si europoslankyňa.

Smolková bola v Európskom parlamente dve volebné obdobia. V júnových voľbách sa však už o post nebude uchádzať. "Z kandidátky ma vyškrtol Robert Kaliňák. Opýtam sa ho prečo,“ vyhlásila Smolková o bývalom ministrovi vnútra.