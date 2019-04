Ústavný súd je v rukách prezidenta

Mená ôsmich kandidátov má už prezident na stole. „Zoznam mu bol odoslaný v piatok ráno, už by to malo byť u prezidenta,“ potvrdil včera pre Pravdu Tomáš Kostelník, hovorca šéfa parlamentu Andreja Danka (SNS). Kiska zatiaľ stanovisko nezaujal. „Keď sa prezident rozhodne, oznámi to verejne. Konkrétne mená prezident komentovať nebude,“ reagoval hovorca prezidentskej kancelárie Roman Krpelan. Kiska sa už minulý týždeň vyjadril, že s priebehom voľby spokojný nie je. Tvrdil, že Národná rada si nezvolením 18 mien nesplnila svoju povinnosť.

Na paralyzovanom Ústavnom súde chýba deväť sudcov. Úlohou parlamentu je navoliť 18 kandidátov, aby si z nich mohol prezident vybrať polovicu. To sa ani po dvoch kolách volieb nepodarilo.

Zo skupiny 29 záujemcov poslanci na poslednej schôdzi zvolili ôsmich – advokáta Ivana Fiačana, odborného asistenta na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave Rastislava Kaššáka, Petra Molnára, bývalého prezidenta Slovenskej komory exekútorov, ďalej predsedu Okresného súdu Galanta Ľuboša Szigetiho, predsedníčku Najvyššieho súdu Danielu Švecovú, predsedu Špecializovaného trestného súdu Michala Trubana, advokáta Miloša Maďara a sudcu Pavla Malicha.

Zvyšných 10 kandidátov by mali poslanci navoliť v treťom kole na májovej schôdzi. Danko (SNS) už vyhlásil novú voľbu. Návrhy na mená sa môžu parlamentnému ústavnoprávnemu výboru predkladať do polovice apríla.

V treťom kole by malo byť viac akademikov

Jozef Vozár, riaditeľ Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied, považuje postupné navoľovanie kandidátov za nešťastné riešenie. „Poslanci už dlho vedeli, že vo februári budú končiť deviati sudcovia, parlament mal byť na to pripravený,“ skonštatoval Vozár. Zdôrazňuje, že ústavne čistejšie by bolo, keby šéf parlamentu predložil Kiskovi plný zoznam kandidátov. Pragmatickejšie však podľa neho bude posielať kandidátov k prezidentovi postupne. „Dôležité je najmä sfunkčniť tento orgán ústavnosti,“ dodal Vozár.

Medzi kandidátov sa dostali právnici, akademik aj sudcovia. Každé právnické povolanie to bude mať na začiatku svojho pôsobenia na Ústavnom súde ľahšie v niečom inom. „Sudca všeobecného súdu to bude mať omnoho ľahšie pri každodennej procesnej robote, ktorú vie, ktorú si už ani neuvedomuje, že robí. Právnik z akademického prostredia to zas bude mať jednoduchšie pri výklade práva pri mnohých otázkach, má väčší rozhľad o právnych názoroch,“ priblížil ústavný právnik Eduard Bárány, ktorý by v treťom kole privítal viac kandidátov z akademického prostredia.

Ústavný súd je od polovice februára, keď sa skončilo funkčné obdobie deviatim sudcom, takmer nefunkčný. Z trinástich sudcov jeho chod zabezpečujú iba štyria v jednom funkčnom senáte. V plnom stave fungujú na súde štyri senáty. Noví ústavní sudcovia budú vo funkcii 12 rokov.