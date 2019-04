Vypadol liek na úzkosť, aj jeho náhrady

Známy liek na úzkosť lexaurin od februára chýba v lekárňach. Dostupný by mal byť na konci tohto mesiaca. Niektorí pacienti sú v panike, pretože jeho náhle vysadenie spôsobuje problémy. Lieky s tou istou účinnou látkou, ktoré by ho mohli nahradiť, rovnako nie sú k dispozícii. Lekári teraz musia pacientom nasadiť novú liečbu.

„V dôsledku zvýšeného dopytu po liekoch spoločnosti Krka na niekoľkých trhoch budú pravdepodobne naše lieky Lexaurin 1,5 mg a Lexaurin 3 mg na Slovensku kratšie obdobie nedostupné," vysvetlil dôvody výpadku Marjan Vrbnjak, riaditeľ Krka Slovensko, s. r. o., ktorá je držiteľom registrácie tohto lieku.

Generická náhrada zaň nie je. Obsahuje účinnú látku bromazepam, ktorú majú ešte dva registrované lieky lexopam a bromazepam medochemie. Ani k jednému z nich však pacienti nemajú prístup. „V prípade lieku bromazepam medochemie držiteľ výpadok nahlásil v trvaní od 1. 4. do 1. 9. 2019 z dôvodu, že vzhľadom na výpadok iného lieku s tou istou účinnou látkou nie sú schopní pokryť spotrebu trhu. Prerušenie dodávok lieku lexopam 1,5 mg aj 3 mg bolo ohlásené 16. 1. 2019 z dôvodu problémov vo výrobe. Vhodnú terapeutickú alternatívu môže určiť jedine ošetrujúci lekár," informovala Magdaléna Jurkemíková, hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.

Podľa psychiatra Vladimíra Haceka lexaurin nie je v psychiatrickej praxi až tak využívaný. „Nie je to liek, ktorý by v psychiatrii patril medzi prioritné lieky, používa sa na prechodný čas, lebo pri jeho dlhodobom používaní by sa mohol u pacienta rozvinúť návyk. Ja ho osobne často nepredpisujem, lekári ho skôr vyberajú pri psychosomatických stavoch," uviedol Hacek, ktorý zatiaľ nezaznamenal, že by sa niektorý z jeho pacientov na to sťažoval. „Sú lieky, ktoré ho dokážu v plnej miere zastúpiť. Sú to prípravky, ktoré sa nazývajú benzodiazepíny, tie sú na krátkodobé odstránenie úzkostných stavov a sú dostupné. Lexaurin sa však nesmie náhle vysadiť, výpadok tohto lieku preto nahrádzame prípravkami rovnakej chemickej štruktúry, ktoré zabránia rozvoju abstinenčných prejavov," pripomenul Hacek.

Lexaurin sa používa na liečbu úzkosti, napätia, podráždenosti aj pri poruchách spánku. Od lieku sa dá vybudovať fyzická aj duševná závislosť. Lekári ho nasadzujú aj pri takzvaných psychosomatických ťažkostiach. Takéto ochorenia sú duševné poruchy, ktoré sa prejavia fyzickými ťažkosťami. Pomáha tiež pri abstinenčných príznakoch u ľudí závislých od alkoholu. Paradoxne lexaurin spôsobuje najvyššiu závislosť práve u bývalých alkoholikov, ktorým má zmierňovať abstinenčné príznaky.