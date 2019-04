Žiga nevidí dôvod na výmenu predsedu v Smere

V strane Smer v tejto chvíli diskusiu o výmene predsedu nevedú. Tvrdí to podpredseda strany a minister hospodárstva Peter Žiga. Momentálne na výmenu predsedu strany Roberta Fica ani nevidí dôvod. Myslí si, že Fico stranu povedie do parlamentných volieb. Odpovedal tak na novinárske otázky na dnešnej tlačovej konferencii.

Priznal, že v strane vedú diskusiu, ako ísť do parlamentných volieb, ako bojovať o voliča. „Vidíme nové prvky na politickej scéne, nové subjekty, možno aj trošku extrémne subjekty a musíme čeliť tejto konkurencii. Musíme presvedčiť voličov, že kroky, ktoré sme urobili, sú pozitívne,“ povedal.

Odmietol, že by strana pritvrdila v rétorike. Skôr sa chcú sústrediť na témy typické pre sociálnodemokra­tickú stranu, ako je zvyšovanie minimálnej mzdy či starostlivosti o seniorov.

„Nie, nemyslím si, že budeme pritvrdzovať rétoriku. Je to aj o hodnotách. Smer bol vždy sociálnodemokra­tická strana a hlásil sa k sociálnemu štátu,“ pokračoval Žiga. Voličom chcú takisto hovoriť, čo by sa stalo, ak by sa po voľbách k moci dostala iná garnitúra. „Vnímam to tak, že niekde už k zmenám došlo, a tie zmeny nie sú vždy pozitívne,“ povedal na margo výsledkov komunálnych a regionálnych volieb.

Diskusia o tom, ako viesť kampaň a pripraviť sa na voľby, sa podľa neho odohrá v každej strane a nie je na nej nič výnimočné.