Čaputová mala požiadať o zmeny v ochranke

O údajnej nespokojnosti Čaputovej s ochrankou informoval portál aktuality.sk s odvolaním sa na tri dôveryhodné zdroje. Podľa webu má byť problémom to, že medzi navrhovanými ochrankármi majú byť ľudia blízki bývalému ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi (Smer). Čaputová mala preto požiadať Úrad pre ochranu ústavných činiteľov, aby týchto ľudí v ochranke vymenili. Nie je známe, o koľko ľudí by malo ísť.

Čaputová odmietla tieto správy komentovať. „Keďže ide o otázku bezpečnosti, nebudeme sa k tejto téme vyjadrovať,“ reagoval jej hovorca Martin Burgr. Podobne odpovedalo aj ministerstvo vnútra, pod ktoré spadá Úrad pre ochranu ústavných činiteľov. „Pani Čaputová sa stretla s riaditeľom Úradu pre ochranu ústavných činiteľov, na tomto stretnutí prezentovala svoje požiadavky ohľadom ochrany a zloženia ochrancov. Žiadosti bude vyhovené a z takticko-bezpečnostných dôvodov sa nebudeme bližšie vyjadrovať,“ uviedol hovorca ministerstva vnútra Petar Lazarov.

Exminister vnútra Kaliňák pre Pravdu povedal, že každý má právo na výber ľudí, ktorí sú mu sympatickí, no takéto odôvodnenie podľa neho do demokratickej spoločnosti nepatrí. „Považujem to za veľmi smiešne a trápne zároveň, pretože na ministerstve vnútra slúžilo 50-tisíc ľudí, a teraz môžu takto každého označiť, lebo som bol desať rokov šéf ministerstva. Pani Čaputová hovorila, že chce spájať, a prvé čo robí, je, že ľudí rozdeľuje podľa toho, kde pracovali. Ani neviem, kto u nej slúži, tých chlapcov nepoznám. Sú to profesionálni ľudia, ktorí neslúžia podľa toho, ktorá politická strana tam je,“ skonštatoval Kaliňák.

Ochranu budúcej hlavy štátu prevzali štátni ochrankári v nedeľu 31. marca ráno, ešte pred vyhlásením oficiálnych výsledkov prezidentských volieb.

Štátna ochranka sprevádza tiež bývalého predsedu vlády Roberta Fica (Smer), hoci z funkcie premiéra odišiel pred vyše rokom. Nárok na ochranku po odchode z funkcie má ešte šesť mesiacov, následne jej ďalšie predĺženie posudzuje ministerstvo vnútra. Jeho šéfka Denisa Saková (Smer) včera priznala, že Fica stále chránia štátni ochrankári. „Ja som aj mala stretnutie zhruba pred týždňom a pol s riaditeľom Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a preberala som jednotlivé podklady a jednotlivé argumenty, ktoré sú natoľko závažné, že ochranka je poskytovaná naďalej,“ priblížila Saková.