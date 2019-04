Peter Kresák nevylúčil svoju opätovnú kandidatúru na post ústavného sudcu

Poslanec Národnej rady SR Peter Kresák (Most-Híd) nevylúčil svoju opätovnú kandidatúru na post ústavného sudcu. Kresák to uviedol pre agentúru SITA s tým, že podľa vlastných slov nemá reálnu šancu na zvolenie v pléne NR SR, no chce očistiť svoje meno.

Koaličného poslanca obvinil pri februárovej voľbe líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič z toho, že bol ideovým spolupracovníkom rozviedky Štátnej bezpečnosti v osemdesiatych rokoch minulého storočia. Kresák obvinenia odmieta, no až do súčasnosti sa mu to jasne preukázať nepodarilo.

Podľa jeho slov čaká na stanovisko Ústavu pamäti národa. Kresák tiež vyjadril podozrenie, že Matovič mohol pri obvinení spolupracovať aj s koaličnými stranami. „Ak si pamätáte, tak tému otvoril na verejnom vypočúvaní poslanec Slovenskej národnej strany (SNS) Tibor Bernaťák. Hoci nemám reálne vedomosti o tom, odkiaľ mal pán Matovič tieto materiály, mohlo ísť o spoluprácu viacerých strán s cieľom mojej diskreditácie,” priblížil Kresák.

Kresák mohol kandidovať už v druhej či tretej voľbe, keď ho chceli navrhnúť oprávnené inštitúcie či jednotlivci, no odmietol, pretože nestihol očistiť svoje meno. Sám pripomenul, že reálnu šancu na talár ústavného sudcu nemá. „Ide iba o rehabilitovanie môjho mena. Ja nie som v koaličných stranách vnímaný ako priechodný kandidát a na druhej strane ma ako koaličného poslanca vníma opozícia. Nemyslím, že mám reálnu šancu na to, byť zvolený,” doplnil Kresák.

Poslanec stále čaká na príslušné dokumenty z Ústavu pamäti národa, kde bol podľa Matoviča vedený ako ideový spolupracovník rozviedky ŠtB. „Trvá to dlhšie ako som predpokladal, ale myslím si, že sa mi podarí získať také dokumenty, ktoré preukážu, že som s ŠtB nespolupracoval," dodal Kresák.

Parlamentní poslanci volili ústavných sudcov dvakrát, pričom posunuli prezidentovi Andrejovi Kiskovi osem uchádzačov. Kiska medzičasom vymenoval troch z nich vrátane predsedu a podpredsedu. Novým šéfom košického súdu bude advokát Ivan Fiačan, podpredsedom bývalý predseda Okresného súdu v Galante Ľuboš Szigeti. Trojicu vymenovaných doplnil exekútor Peter Molnár.