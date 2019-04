Školské jedálne môžu poberať príspevky

Školské jedálne by mohli získať nový personál vďaka štátnym dotáciám. Rezort práce spúšťa projekt pod názvom Pracuj v jedálni, na ktorý vyčlenil 8,5 milióna eur. Počíta so vznikom tisícky pracovných miest. Dôvodom spustenia tejto štátnej pomoci pre zriaďovateľov základných škôl je zavedenie obedov zadarmo pre deti, ktoré má prísť do praxe v septembri.