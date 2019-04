Novinárov mali špehovať traja bývalí agenti

K sledovaniu novinárov malo dôjsť od začiatku roku 2017 do mája 2018. Objednal si ho podnikateľ Marian Kočner, ktorý je v súčasnosti vo väzení. Túto činnosť pre neho organizoval bývalý novinár a exšéf kontrarozviedky Peter Tóth.

Na monitorovaní sa mali podieľať traja bývalí agenti zo SIS. Tí pritom využívali nezákonne získané informácie z policajných databáz, ktoré zabezpečili policajní funkcionári. Informácie o tom priniesol denník Sme, ktorý ich získal z vyšetrovacieho spisu, keďže medzi poškodenými je aj ich redaktor Adam Valček.

Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer) nekalé praktiky v polícii odsúdil. Očakáva zavedenie systému elektronickej identifikácie policajných vstupov do databáz. „Ak sa tak dialo mimo zákonných procesov, tak je to niečo, čo nemôžeme v polícii ani iných štátnych orgánoch tolerovať. Preto vítam postup policajného prezidenta v týchto záležitostiach, aby sme vedeli v každom momente identifikovať, kto a prečo nahliada do štátnych databáz. Kto lustruje koho, prečo a vedeli to vyhľadať aj spätne v prípade potreby,“ vyhlásil premiér.

Až do zavedenia elektronických vstupov do databáz nariadil policajný prezident Milan Lučanský opatrenia, ktoré majú nelegálnym vstupom do záznamov zabrániť. „Zatiaľ je v platnosti nové nariadenie, ktoré takúto lustráciu znemožňuje, a sú prijaté aj ďalšie opatrenia, ktoré budú platné už v najbližšom období. Čiže dúfam, že k tomu už nedôjde,“ reagoval policajný prezident.

S vyvodzovaním zodpovednosti voči konkrétnym osobám chce Lučanský počkať na výsledky Úradu inšpekčnej služby, ktorý prípad otvoril ešte na konci januára. „Je to v štádiu vyšetrovania. Počkajme si na výstupy z ich strany. Potom to budeme vedieť vyhodnotiť a budú vyvodené patričné dôsledky,“ prisľúbil Lučanský. Okrem novinárov mali byť policajtmi lustrovaní aj prokurátori a iné osoby.

Prípadom sa zaoberá aj polícia. Vyšetruje ho ako nebezpečné prenasledovanie, z ktorého mali byť vyhotovované aj zvukovo-obrazové záznamy. „Vyšetrovateľ národnej protizločineckej jednotky NAKA začal dňa 21. decembra 2018 trestné stíhanie vo veci podozrenia zo spáchania prečinu nebezpečného prenasledovania v súbehu s prečinom porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy, spáchaného formou spolupáchateľstva,“ potvrdila pre Pravdu hovorkyňa policajného prezídia Denisa Baloghová.

O sledovaní novinárov prehovoril Peter Tóth, ktorý v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej vystupuje ako svedok. Podľa neho išlo len o „paparacovanie“ a získané informácie zo sledovania mali byť použité pre Kočnerovu webovú stránku Na pranieri, ktorá útočila na novinárov.

Ako píše Sme, samotné sledovanie zveril Tóth bývalému siskárovi Miroslavovi Kriakovi, ktorému pomáhali ďalší dvaja bývalí príslušníci SIS. Ich mená Kriak polícii prezradiť odmietol z obavy o svoju bezpečnosť. Pri výpovedi mal povedať, že bol presvedčený, že sledovanie vykonával pre štátne tajné služby.

Tóth mal Kriakovi odovzdať aj osobné údaje z policajných registrov, ktoré dostal od Kočnera. Podnikateľ sa mal pochváliť, že údaje mu zabezpečili vysokí policajní funkcionári. Podľa výpovede bývalého šéfa kontrarozviedky sa na financovaní sledovania mal podieľať aj nitriansky podnikateľ Norbert Bödöra. Kriak mal vo výpovedi uviesť, že za svoje služby dostával mesačne až do 2 500 eur. Bödör sa do našej uzávierky k týmto informáciám nevyjadril.

Peter Tóth tvrdí, že jeho úloha pri sledovaní je médiami dezinterpretovaná, s cieľom ovplyvniť vyšetrovania. „Médiá a obzvlášť novinári z denníkov Sme, Aktuality a N vytvárajú okolo celého prípadu hystériu. Nie náhodou to robia koordinovane a v rovnakom čase. Ich cieľom je rozhodovanie vyšetrovateľa a prokurátora,“ reagoval na medializované informácie Peter Tóth.

