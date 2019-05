Sobota ako-tak slnečná, potom chlad a dážď

Marec a prvá polovica apríla nás tak trochu rozmaznali. Počas víkendov bolo teplo a slnečno. Od Veľkej noci sme však pekný víkend ešte nezažili.

Preto si musíme užiť sobotu, ktorá bude o čosi slnečnejšia ako ostatné dni. Teploty by sa mohli pohybovať okolo dvadsiatky. „Toľko sme tu už niekoľko dní nemali,“ upozorňuje klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave. „Naposledy bolo 3. mája v Rimavskej Sobote 20,8 stupňa. Takže táto sobota bude krátkou prestávkou v chladnom charaktere počasia,“ dodáva.

Teploty posledných dní útočia na historické rekordy, no opačným smerom, ako sme zvyknutí. V nedeľu a pondelok v Poprade namerali rekordne nízke hodnoty maximálnej dennej teploty vzduchu. V nedeľu 5. mája to bolo 6, v pondelok 6. mája 4,7 stupňa. V Stropkove mali v pondelok 6,1, čo je v tejto lokalite najnižšia hodnota maximálnej dennej teploty pre celý mesiac máj od začiatku 60. rokov minulého storočia.

„Striedajú sa obdobia s nadnormálne teplými dňami s obdobiami, keď je extrémne chladno. Ide to až na hranicu rekordných hodnôt. Je to veľmi nevyvážené,“ konštatuje Faško. Argumentuje pritom hodnotami nameranými na meteorologickej stanici na bratislavskom letisku. V nedeľu 5. mája tam mali 5,5 stupňa, pritom v tomto období by malo byť o desať stupňov viac.

Pripomína aj teplotu z 1. januára tohto roka – na letisku namerali iba o pol stupňa menej ako v ostatnú nedeľu. „Sú to paradoxy, ktoré vypovedajú o tom, čo všetko nám môže počasie teraz ponúknuť,“ podotýka klimatológ.

Táto nedeľa síce patrí matkám, ale meniny oslávi Pankrác a po ňom Servác a Bonifác, traja zamrznutý. Na mráz si budeme musieť dať pozor aj na budúci týždeň. „Je tu studený vzduch, ak sa zmenší oblačnosť, utíši vietor, je možnosť výskytu prízemných mrazov reálna,“ vysvetľuje Faško.

V stredu 8. mája mrzlo, v Bratislave na letisku namerali minimálnu prízemnú teplotu vzduchu –3, v Nitre aj v úrovni 2 m nad zemským povrchom –0,6 stupňa. Pre Nitru to znamená rekordne nízku minimálnu teplotu vzduchu pre 8. máj od roku 1961. V Oravskej Lesnej mrzlo ešte viac a teplomer ukázal –3,8, padol tak rekord pre 8. máj z roku 1953, keď teplota klesla na –3 stupne.

Už zo soboty na nedeľu sa začne ochladzovať, najmä na západe Slovenska a chladno by malo byť aj celý budúci týždeň. Vlahový deficit z minulých mesiacov sa však ťažko dobieha.

„Zavlažené sú len povrchové vrstvy pôdy, májové zrážky nezmenili nepriaznivý stav hladiny podzemnej vody a prietokov v riekach. Vlaha zostala v povrchových vrstvách, ktoré boli veľmi vysušené. To však určite pomohlo rastlinám,“ pokračuje Faško.

Na niektorých miestach pršalo naozaj bohato. V Hurbanove za prvých deväť májových dní spadlo 53 mm zrážok, kým za tri mesiace od februára do apríla len 46 mm. Najviac pršalo v Podunajskej nížine, ale aj na krajnom východe. V Stropkove namerali 48, Kamenici nad Cirochou 48, Medzilaborciach 47 mm zrážok. V Banskej Štiavnici spadlo 50, na Chopku 58, na Lomnickom štíte 78 mm zrážok.

Najmenej začiatkom mája pršalo na strednom Považí. V Dolnom Hričove spadlo iba 12, v Turčianskych Tepliciach 16, v Prievidzi tiež 16 mm. Viac teda pršalo v južnej polovici Slovenska.

Pršať by malo po celý nastupujúci týždeň. „Do západnej Európy prúdi studený vzduch od severu, dostáva sa veľmi hlboko až do oblasti Stredozemného mora, severnej Afriky. My sme v jeho dosahu. Poveternostné fronty, ktoré smerujú na východ, práve nad nami spomaľujú a vlnia sa, preto máme výdatné zrážky. Chlad v západnej a strednej Európe kompenzuje teplé počasie v Turecku a európskej časti Ruska,“ vysvetľuje klimatológ.

K prvej polovici mája však chlad patrí, hoci sme v 21. storočí na to už akosi zabudli. V studených a daždivých dňoch bude aj fúkať severozápadný až severný vietor, ktorý v dňoch bez slnečného svitu pocit chladu ešte znásobí. Fúkať bude najmä v oblastiach, ktoré susedia s Českou republikou a Rakúskom.