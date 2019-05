Kalavská a Krajčí sa zhodli na tom, že nemocnice by mali byť riadené inak

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru) a člen Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo Marek Krajčí (OĽaNO) sa zhodli na tom, že nemocnice by mali byť riadené inak. Zhodnotili to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O päť minút dvanásť. Problém nemocníc vidí opozičný poslanec v tom, koľko peňazí ide do slovenských nemocníc.

„Súhlasím s tým, že nemocnice by mali byť centrálne riadené a že by ich riaditelia reportovali o ich stave,“ reagovala šéfka rezortu zdravotníctva na tvrdenia Krajčího, že by mala existovať akási sieť nemocníc s jednotným informačným systémom. Distribúcia finančných zdrojov podľa jeho slov totiž nie je optimálna. Kalavská však tvrdí, že Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR sa snaží systém neustále zlepšovať. Súhlasí s tým, že peňazí do zdravotníctva treba viac, no za financie chce vidieť väčšiu efektivitu.

Krajčí poukázal na to, že investičný dlh v zdravotníctve je vo výške približne 1,5 miliardy eur. Preto podľa neho možno sotva očakávať, že by slovenské nemocnice mohli generovať zisk. Rovnako sa mu nepáčia ani nižšie platby za poistencov štátu, čím prišlo do systému zdravotníctva v tomto roku približne o 160 miliónov eur menej. Podľa Krajčího bola rozpočtom ovplyvnená aj kondícia štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Kalavská na jeho tvrdenia reagovala s tým, že rozpočet, ktorý ostal pre rezort zdravotníctva, bol výsledkom konsenzu. „Keby mal bývalý minister financií neobmedzenú studnicu, dal by viac,“ povedala. Poslanec preto šéfke rezortu zdravotníctva vyčítal, že v otázke rozpočtu „málo bojovala“. Kalavská v tejto súvislosti dodala, že žiaden minister zdravotníctva pred ňou nemal k dispozícii kapitálové výdavky vo výške 100 miliónov eur. Tiež poukázala na to, že viacerým zdravotníckym profesiám sa v poslednom období zvýšili platy.