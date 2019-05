Kto pomôže v Považskej Bystrici pacientom, ktorí spia pred nemocnicou?

Na časenky na vyšetrenie u odborného lekára sa čaká aj desať hodín pred vchodom do nemocnice.

Niet pomoci? Situáciu pacientov, ktorí na vyšetrenie u neurológa v Nemocnici s poliklinikou v Považskej Bystrici čakajú už noc vopred vonku pred budovou, nie je ako riešiť. Tvrdí to vedenie nemocnice, župa aj zdravotné poisťovne. Dôvod vidia v akútnom nedostatku špecialistov, najmä neurológov. Riaditeľ nemocnice Igor Steiner prisľúbil, že viac vysvetlí dnes.

Na problém v Považskej Bystrici, o ktorom denník Pravda informoval, upozornil Bystričan žijúci v Bratislave Tomáš Tretiník (31). Pred časom jeho mama absolvovala operáciu chrbtice. Po zákroku musí byť pod dohľadom lekára. Jej syn sa pravidelne vracia do Považskej Bystrice, aby získal časenku na vyšetrenie u neurológa Petra Bakalu. K dispozícii je každý deň desať časeniek. „Už predtým som sa vybral ,kempovať‘, aby som zobral časenku. Raz sa mi to podarilo, no minule som prišiel o druhej hodine ráno, a už sa mi neušla,“ konštatoval Tretiník.

Ľudia sa začínajú schádzať okolo polnoci

Vysvetlil, že čakanie funguje tak, že kto príde prvý, spíše dochádzku. Ľudia sa začínajú schádzať okolo polnoci. „Po desiatich ľuďoch na papieri sa ostatní, ktorí prídu, vyháňajú, že majú skúsiť šťastie inokedy. Potom sa čaká do otvorenia budovy, čo je o šiestej ráno. O siedmej hodine vyjde sestrička, ktorej pacienti odprezentujú ,prezenčku‘, na základe ktorej sa vydajú časenky,“ doplnil Tretiník. Podľa neho je poradie spísané pacientmi sestričkou akceptované. „Takto sa vyvinulo azda najspravodlivejšie riešenie tejto blbej situácie. Pretože predtým sa ľudia predbiehali cez bočné vchody. Panovala medzi nimi nevraživosť, ktorá prerastala do agresivity a vyhrážok. K ľuďom i k nemocničnému personálu,“ ozrejmil mladý muž. Počul aj o kupčení s časenkami, on sám sa s tým nestretol.

Situáciu riešia tak, že ju neriešia

„Situáciu registrujeme, nie je to nič nové a nie sme jediná nemocnica, ktorá sa s takýmito ťažkosťami potýka. Je to bežný štandard v nemocniciach, že sa čaká na špecializovanú ambulantnú starostlivosť. Situáciu aktuálne neriešime, pretože nech sme mali v minulosti akýkoľvek iný systém, každý zlyhal. Ten, ktorý je momentálne, je asi najoptimálnejší, napriek tomu, že pre pacientov sa to zdá byť neriešiteľná situácia. Ale túto situáciu nespôsobila nemocnica v Považskej Bystrici alebo doktor Bakala, ale ostatní kolegovia z okolia,“ reagoval riaditeľ nemocnice Igor Steiner s tým, že viac informácií poskytne dnes.

Zriaďovateľom považskobystrickej nemocnice je Trenčianska župa. Jej hovorkyňa Lenka Kukučková uviedla, že o probléme vedia a snažia sa pomôcť. Kraj od mája 2016 financuje systém elektronického objednávania pacientov. Za prevádzku platí mesačne 2¤280 eur a aplikáciu využíva 55 ambulancií. „Systém elektronického objednávania bol zavedený aj v neurologickej ambulancii, ktorú prevádzkuje Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica a pracuje v nej ako lekár neurológ Peter Bakala od mája 2018,“ konštatovala Kukučková. Problémom je podľa nej nedostatok voľných termínov na vyšetrenie u tohto neurológa. „Je vyhľadávaný pacientmi nielen z okresu Považská Bystrica, ale aj z iných okresov. Okrem objednaných ambulantných pacientov vykonáva denne v rámci nemocnice aj akútne a konziliárne neurologické vyšetrenia, kontrolné vyšetrenia či ďalšie výkony. V priemere tento lekár každý deň urobí tridsať vyšetrení. Počet pacientov teda niekoľkonásobne prevyšuje počet ,vyložených časeniek‘,“ zdôraznila Kukučková. Dodala, že župa nemá vedomosť o kšeftovaní s časenkami, ale ani vyšetrovacie či vypočúvacie právomoci, aby vo veci mohla konať.

Poisťovňa sťažnosti neeviduje

Hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Zuzana Štukovská vraví, že nemocnica podľa informácií poisťovne nemá sťažnosti poistencov na nedostupnosť neurológov. „Toto ústavné zdravotnícke zariadenie však poisťovni potvrdilo, že v poslednom období zaznamenáva značný nárast neurologických pacientov, a to nielen z Trenčianskeho, ale aj zo susedného Žilinského kraja z dôvodu, že MUDr. Peter Bakala je vyhľadávaným špecialistom v odbore neurológia. Pracuje na plný úväzok a jeho vyťaženosť už nie je možné ďalej zvyšovať,“ zdôraznila Štukovská. Podľa nej nedostatok neurológov a zvyšujúci sa počet pacientov pociťujú aj iné okresy. „Chýbajúci lekári sú fenoménom celej Európy. Zmena situácie si vyžaduje koncepčné riešenia na rezortnej úrovni, úpravu legislatívy a podmienok vzdelávania,“ dodala hovorkyňa.

Zdravotná poisťovňa Union má informácie od poistencov, že v Trenčianskom regióne je dlhšia čakacia lehota na neurologické vyšetrenia. „Zdravotná poisťovňa môže ovplyvniť rozšírenie ambulancií v neurológii len tým, že uzatvorí zmluvu s každým poskytovateľom, ktorý o ňu požiada nad rámec predpísanej verejnej minimálnej siete,“ spresnil hovorca poisťovne Matej Neumann. Podľa neho poisťovňa nemá veľa možností, ako stav v Považskej Bystrici zvrátiť. „Nedostatok dostupných ambulancií a lekárov v tejto oblasti žiadny benefit nevyrieši. V prípade, že nás poistenec kontaktuje, individuálne riešime takéto podnety podľa konkrétnych potrieb,“ zhodnotil Neumann.

