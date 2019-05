LGBTI projektom stopli dotácie

O neudelení dotácií informovali v spoločnom vyhlásení organizácie Iniciatíva Inakosť, Dúhový PRIDE Bratislava a divadlo Nomantinels. Spolu podali osem žiadostí, ani jedna nebola v dotačnom programe pre oblasť kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva úspešná. Komisia pritom šesť z ôsmich projektov odporučila na pridelenie dotácie.

"Roky neboli s našimi projektmi väčšie problémy a napríklad Filmový festival inakosti bol podporovaný z tejto dotačnej schémy každoročne od roku 2008, preto nám prišli zverejnené výsledky a ich odôvodnenie zvláštne,” povedal výkonný riaditeľ Iniciatívy Inakosť Martin Macko.

V roku 2015 získali tri projekty LGBTI organizácií spolu 11 500 eur z celkového počtu 132 podporených projektov v hodnote 375 300 eur. V roku 2017 sa prerozdeľovalo 980-tisíc eur, šesť projektov týchto združení získalo 60 900 eur.

Prečo je tento rok všetko inak, nie je známe. Oficiálne stanovisko, ktoré dostali, hovorilo o nedostatočnej kvalite a výsledku posúdenia odbornej komisie. Združenia si preto podľa infozákona vyžiadali všetky materiály tejto komisie. „Z čiastočne sprístupnených dokumentov vyplýva, že odborná komisia navrhla na podporu šesť z osem projektov. Medzi nimi aj Filmový festival inakosti 2019 s navrhovanou podporou 35-tisíc eur a Dúhový PRIDE Bratislava 2019 s podporou 19-tisíc eur,“ píšu organizácie v spoločnom vyhlásení s tým, že oficiálne zdôvodnenie tak podľa nich nezodpovedá realite. Keďže o udelení dotácie v konečnom dôsledku rozhoduje ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer), vyradenie LGBTI projektov bolo podľa nich zrejme jej osobným rozhodnutím.

Denník Pravda požiadal o reakciu rezort kultúry. Jeho hovorkyňa Barbora Palovičová uviedla, že ministerstvo 2. mája vypísalo druhé kolo výzvy a podmienky upravilo tak, aby sa doň mohli prihlásiť neúspešní uchádzači z prvého kola. „Vzhľadom na citlivosť tejto témy sa ministerka kultúry osobne zúčastní na rokovaní poradnej komisie, aby sa podrobne oboznámila s kvalitami všetkých predkladaných projektov,“ dodala Palovičová.

„Za 10 rokov mojich skúseností s rôznymi dotačnými schémami ministerstiev som sa ešte nestretol s prípadom, že by minister v takom rozsahu nerešpektoval návrh odbornej komisie a vylúčil projekty celej konkrétnej skupiny obyvateľstva,” komentoval rozhodnutie Macko. Dodal, že zmena podmienok programu spôsobila, že projekty LGBTI organizácií už nebudú môcť byť podporené. "Vôbec sa už nebudú podporovať festivaly, akcie, ktoré majú väčší charakter, má to byť zamerané len na lokálne aktivity, nesmie tam byť žiadna medzinárodná spolupráca. Je tam množstvo absurdných podmienok, ťažko sa dnes už nájde organizácia, ktorá by ich splnila,“ myslí si Macko.

Podľa aktivistu z Inštitútu ľudských práv Petra Weisenbachera je znepokojujúce, že boli vyradené všetky projekty týkajúce sa LGBTI menšiny. „Ale treba si aj uvedomiť, že neexistuje automatizmus v tom, že nejaký projekt bol podporený minulý rok a bude automaticky podporený aj tento rok,“ pripomenul aktivista. „Zo skúseností môžem povedať, keďže som dva roky spoluorganizoval Dúhový PRIDE, že to považujem za dôležité podujatie na Slovensku a nejakú formu podpory by si zaslúžilo. Čo sa týka Filmového festivalu inakosti, aj na tom som kedysi externe spolupracoval, je to záslužné podujatie, ktoré má dlhú tradíciu. Pravdepodobne by som sa prikláňal skôr k tomu názoru, že tieto projekty si podporu zaslúžia,“ nazdáva sa Weisenbacher, podľa ktorého by sa ministerka mala urýchlene vyjadriť.

LGBTI organizácie sa budú teraz snažiť nájsť iné spôsoby financovania projektov. Tie menšie sa asi tento rok konať nebudú. Dúhový PRIDE aj Filmový festival inakosti sa uskutočnia zrejme v oklieštenej podobe.