Slnko sa prederie cez mraky a teplota rýchlo stúpne, pozor na prehánky

Po chladných, daždivých a vetristých dňoch by mal víkend priniesť viac slnečných lúčov a na najteplejších miestach teplomer azda ukáže aj viac ako dvadsať stupňov.

Videopredpoveď: Rýchly nástup tepla. Pozor na vietor!

Začiatok mája lámal rekordy, no nie tak, ako by sme si predstavovali. „Už tretí týždeň trvá ochladenie a odrazilo sa to aj na priemerných teplotách,“ vysvetľuje klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave.

Ako príklad uvádza bratislavskú Kolibu, kde je meteorologická stanica v prevádzke od roku 1951. V prvých pätnástich dňoch tohtoročného mája tam namerali priemernú teplotu vzduchu 10,4 stupňa. Chladnejšie bolo len prvej polovici mája 1953, keď mali 9,7 stupňa. Rovnakých 10,4 stupňa tam mali aj v rokoch 1957 a 1978.

Chladno však bolo aj počas dňa. „Po sčítaní priemernej maximálnej dennej teploty vzduchu za prvých pätnásť dní od roku 1951 až doteraz sa ukázalo, že tohtoročný máj je na Kolibe najchladnejší za posledných 68 rokov,“ dodáva Faško s tým, že priemer maximálnej dennej teploty vzduchu dosiahol len 14,9 stupňa.

V piatok ešte hrozili ranné mrazy, pretože teploty klesali k nule. „Nemrzlo, ale veľa nechýbalo. Napríklad na Kolibe bola piatková minimálna prízemná teplota vzduchu 0,1 stupňa, v Piešťanoch 0,2, v Kuchyni tak isto a v Hurbanove 0,5 stupňa,“ približuje klimatológ.

Dážď a prehánky, ktoré v ostatných dňoch priniesol studený front, nestačili na vyrovnanie deficitu vlahy. Podľa meraní sa totiž vlaha nedostala do hĺbky jedného metra. V Hurbanove spadlo 71 a v Bratislave na letisku 44 milimetrov zrážok. Na severe v utorok a stredu dokonca padal aj sneh, nevydržal však ani 24 hodín. V utorok v Oravskej Lesnej dosiahla snehová prikrývka hrúbku 8, v Lieseku 4 centimetre. Podľa Faška je pravdepodobnosť, že ešte nasneží, veľmi nízka.

V ostatných dňoch sa počasie na západe a na východe líšilo. Kým na západe bolo chladno, v Michalovciach mali vo štvrtok 20 stupňov, v Orechovej v okrese Sobrance 20,22 stupňa. Počas víkendu chladné dni ustanú. „Oteplí sa aj na západnom Slovensku. Podstatne teplejšie počasie nastane na budúci týždeň od pondelka do štvrtka. Teploty by mali dosiahnuť viac ako 20, a dokonca na miestach, kde bude slnečný svit prevažne celý deň, by sa mohli priblížiť až k 25 stupňom,“ pokračuje Faško.

V nedeľu bude tiež príjemne teplo, objaviť sa však môžu aj intenzívne búrky. „Celkovo by som počasie, ktoré nás čaká, hodnotil priaznivo,“ mieni Faško. Bude fúkať aj vietor, počas búrok veľmi silný v nárazoch. Kým v posledných dňoch fúkal od severozápadu, tentoraz poveje od juhovýchodu, takže bude teplejší a menej ostrý. „Na budúci týždeň, približne v utorok a v stredu, bude väčšia oblačnosť, väčší predpoklad pre dážď a búrky, ale k nízkym teplotám sa už nevrátime. Ostaneme na úrovni teploty vzduchu, ktorá zodpovedá tomuto ročnému obdobiu,“ uzavrel Faško.