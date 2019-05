Z vraždy 16-ročného chlapca v Žiline polícia obvinila jeho priateľku

„V súvislosti s usmrtením 16 ročného chlapca vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline obvinil 16-ročnú mladistvú z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Obvinená bola pri udalosti zranená. Vyšetrovateľ spracuje na obvinenú mladistvú podnet na návrh na jej vzatie do väzby. Ďalšie okolnosti prípadu ako aj motív konania sú predmetom intenzívneho vyšetrovania. Z uvedeného dôvodu nebudeme k prípadu poskytovať už žiadne informácie až do jeho skončenia,“ uviedla na sociálnej sieti polícia.

Tragédia sa stala vo štvrtok popoludní na žilinskom sídlisku Vlčince. Tomáš mal byť údajne zasiahnutý nožom až 21-krát. So spolužiačkou mali mať dobrý kamarátsky vzťah a chystali sa na spoločnú cestu do Anglicka. Navštevovali rovnaké gymnázium. Ich spolužiaci najnovším informáciám nechcú uveriť a krútia nad tým hlavami. „To dievča poznám len z videnia, no pochybujem, že by bola schopná urobiť niečo také. Vôbec na to nevyzerá,“ povedal jeden zo študentov pred budovou školy. Na tej už síce čierna zástava neveje, na chodbe však stále horia zapálené sviečky na Tomášovu pamiatku.

VIDEO: So zavraždeným Tomášom sa lúčia aj spolužiaci. (vysielané 17.5.2019)

Bývalý kriminalista Matej Snopko hovorí, že ak mala obeť zasadených viac bodných rán, páchateľ chcel mať istotu, že čin dokoná. Alebo sa cítil slabší a brutalitou potreboval vyrovnať svoj silový hendikep. „Ďalšou možnosťou je, že k obeti mal veľmi negatívny vzťah a vybil si na nej zlosť. Ak niekto niekoho nenávidí, útočí najmä na tvár, ktorá je symbolom človeka. Na druhej strane, ak ho chce útočník prekvapiť, vrhne sa na neho od chrbta. Využije moment prekvapenia, aby sa nemohol brániť,“ vysvetlil Snopko.

Podľa neho je dôležitá celková situácia a nález súdneho lekára. Ten objasní, kde konkrétne sa nachádzajú rany, v akom poradí išli a ktoré boli prvé. Ak aj útočník a obeť mali blízky vzťah, ten sa ľahko rýchlo môže zmeniť. Veľa by podľa neho napovedalo, ak by bolo jasné, či sa konflikt odohral v kuchyni. „Množstvo, najmä partnerských, nezhôd sa odohráva práve v tejto časti bytu. Človek keď sa tam rozzúri, má poruke nôž či podobné ostré predmety. Je to iné ako v obývačke alebo niekde v záhrade. Cestou odtiaľ k potenciálnej zbrani sa môže agresor trošku upokojiť,“ povedal Snopko.

Pri útoku spredu sa obeť voči ranám bráni. „Jej snahou je teda chytať nôž alebo ruku útočníka s touto zbraňou. Po vzájomnom zápase má obeť rany, ako keď niečo chytá. Prípadne si zakrýva tvár či hlavu, teda oblasť bodania, ktorú si chráni. V prvom rade by som skúmal, kde sú rany zasadené a či má obeť dorezané dlane. Samozrejme aj to, či tí mladí ľudia mali medzi sebou nejaké rozpory,“ podotkol bývalý kriminalista. Myslí si, že ak útočník koná v takej zúrivosti, problémy medzi ním a obeťou museli pretrvávať už nejaký čas. Mohlo tam byť vzájomné nepochopenie, zlá komunikácia, ignorovanie telefonátov. „Extrémnu agresiu môžu spustiť tiež drogy, duševná choroba či zúfalstvo,“ pripomenul.

Brutálny útok žien je nezvyčajný

Počas svojej kariéry kriminalistu sa Snopko málokedy stretol s prípadmi, že by žena zúrivo dobodala muža. „Nehovorím, že je to vylúčené, ale častejšie prípady sú opačné. Teda útočiaci muž v amoku, ktorý má silu. V tomto prípade je dôležité vedieť, či spúšťačom boli vzájomné konflikty, rozpory, alebo úradoval alkohol, prípadne drogy,“ uzavrel.

Zásadný obrat o okolnostiach trestného činu nie je ničím výnimočný, zhodnotil advokát Ladislav Kuruc. „Médiá a verejnosť vychádzajú z prvotných informácií, na ktoré je polícia spravidla skúpa. Nedajú hneď od začiatku verifikovať skutkové okolnosti, kto mal aký motív a aké stopy sa našli. Polícia musí získať dôkazy, ktoré ukážu motív a pravdepodobného páchateľa. Nie je to nič neobvyklé,“ poznamenal Kuruc.

Ani údajné priznanie dievčaťa nemôže polícii stačiť a všetky okolnosti činu bude overovať. „Príde výjazdovka s pracovníkmi kriminálnej expertízy, ktorí pri obhliadke miesta činu zadokumentujú všetky stopy. Zadefinuje sa postavenie osôb, stopy krvi, ktoré ukážu, ako mohlo k činu dôjsť. U nebohého sa vykonáva pitva, po ktorej bude pribratý znalec zo súdneho lekárstva. Ten posúdi rezné rany. Ako smerovali, kde bolo telo zasiahnuté, ktorá rana bola smrteľná a ktoré orgány boli zasiahnuté. Znalec dokáže určiť aj približnú výšku a silu útočníka alebo spôsob, ako držal v ruke nôž," opísal advokát postup pri vyšetrovaní. Z držania noža, sklonu či prípadnej obrany znalec vie do veľkej miery tiež vyčítať, či si niekto spôsobil rezné rany sám.

"Všetko sa ustáli až po expertíznom skúmaní, pretože aj doznanie musí byť verifikované previerkou výpovede či vyšetrovacím pokusom. Bude sa samozrejme skúmať aj otázka prípadného ovplyvnenia alkoholom alebo drogami,“ uzavrel advokát.

Ak by sa potvrdilo, že nožom útočilo dievča, išlo by podľa psychiatričky Soni Balzerovej o netypické správanie. „V podobných prípadoch figurujú skôr chlapci. Dvadsaťjeden rán – počas celej svojej praxe som sa s takým niečím nestretla,“ konštatovala Balzerová. Takúto reakciu nemohla spôsobiť obyčajná hádka medzi rovesníkmi a nešlo ani o prejav pubertálneho správania.

„Skôr by som tipovala na duševnú chorobu alebo drogy. Ak ide o takýto brutálny prípad, tak môže ísť o afekt, možno začínajúca schizofrénia, môže to byť čokoľvek. Príčinou môžu byť aj drogy. Ak chýba v organizme droga a vznikne abstinenčný syndróm, tak potom pacienti robia nehorázne veci. Ak sú naopak zdrogovaní tak, že sa neovládajú, všetko je možné,“ doplnila psychiatrička.